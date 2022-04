Con l’arrivo della primavera cambiano anche le cosiddette zone promozionali dei supermercati e dei magazzini di vendita. Soprattutto all’ingresso, adesso e per qualche settimana, troveremo tutto il necessario per il giardinaggio, ma anche per l’arredo. Dai gazebo alle sdraio, dai tavolini con le sedie, fino a qualsiasi struttura che possa arricchire e abbellire il nostro giardino. Da qualche anno a questa parte, soprattutto nelle grandi città, è esplosa la moda di trasformare il terrazzo in un vero e proprio salotto estivo. Con buona pace dei vicini di casa, che ricordano sempre come occorra però, rispettare le norme condominiali e gli orari in cui si può fare rumore e in cui invece si deve riposare. Proprio in tema di restyling del nostro terrazzo, andiamo a vedere qualche idea da suggerire ai nostri Lettori.

L’idea più furba di chi ha investito l’anno scorso

Pensare di comprare tutta l’attrezzatura adesso, soprattutto con i rincari che ci sono stati, equivale a un vero e proprio investimento. Nonostante le occasioni e le promozioni, acquistare dal nulla ombrelloni, sedie e divanetti, potrebbe costarci un capitale. Bene ha fatto invece chi, alla fine della scorsa estate, ha approfittato degli sconti per comprare tutto spendendo magari la metà. Sta di fatto che arredare un terrazzo oggi, potrebbe anche significare posizionare un divanetto tondo, alla moda soprattutto nelle città, con un tavolino o un carrello porta vivande e qualche cuscino colorato.

Magari approfittando anche di uno scaffale in legno o bambù, che possa ospitare dei libri o dei complementi d’arredo che ben si prestano all’opera.

Come trasformare un semplice terrazzo in un salotto estivo di classe ma senza spendere follie e sfruttando queste idee intelligenti

Se abbiamo un terrazzo di ampie dimensioni e qualche soldino in più da spendere, una delle mode di grido è quella di posizionare un letto esterno. Spesso su di una struttura esterna abbastanza agile, in ferro, ghisa o alluminio, con delle piante vicine e l’immancabile tavolino su cui piazzare libri e giornali. Un arredo completato con un ombrellone di dimensioni generose, potrebbe davvero riportarci a un’atmosfera tropicale, ambientata nella nostra città.

La parte più pratica del terrazzo estivo

Come trasformare un semplice terrazzo in un salotto estivo, magari rendendolo comodo anche per cucinare. Va molto di moda la “zona dedicata”, con dei divisori in canne di bambù, e che divida l’angolo riposo da quello barbecue. Da un lato il lettino per prendere il sole e, dall’altro la griglia con carrello, tavolino e accessori per il barbecue. Una doppia versione del nostro terrazzo per il relax ma anche per la convivialità con gli amici. A proposito di terrazzi, ecco dei consigli utili nell’approfondimento finale.

