Quando comparvero i primi cd in commercio, furono le mitiche cassette a cedere il passo. Ora che la musica è sul web, sono a loro volta i cd a tramontare. Ma, non buttiamo i vecchi cd che ci aiutano a tenere puliti balconi e terrazzi di casa, soprattutto se abitiamo in città. In pochi sanno, infatti, che allontanano i piccioni. Anzi, non li fanno proprio avvicinare. E, di conseguenza, niente spiacevoli escrementi sulle superfici esterne di casa. Vediamo assieme ai nostri Esperti come intervenire e come riutilizzare i vecchi cd.

Un sistema fai da te di assoluta efficacia

Non buttiamo i vecchi cd che ci aiutano a tenere puliti balconi e terrazzi di casa, con un sistema di assoluto successo. Abbiamo approfittato del consulto di un esperto del settore, abituato a lavorare anche con i grandi aeroporti italiani. Quindi, possiamo garantire sull’efficacia del risultato, a meno di non trovare un piccione Leonardo da Vinci con quoziente intellettivo 180. Alla peggio, non sprechiamo nulla e non spendiamo soldi inutilmente.

Usato anche dagli agricoltori in campagna

Probabilmente i nostri Lettori che abitano in campagna, o, qui amano fare le loro passeggiate, avranno sicuramente visto dei cd ho dei dvd appesi alle staccionate o alle recinzioni. L’azione è semplicissima: riflettere i raggi del sole, accecando i volatili, soprattutto i piccioni, a 360 gradi. Un sistema che funziona bene anche sui terrazzi e sui poggioli di casa, soprattutto nelle grandi città, dove i piccioni cercano di nidificare sui tetti.

Attenzione alle feci dei piccioni

Prevenire la presenza dei piccioni ricordavamo all’inizio del nostro articolo, significa anche e soprattutto non trovarsi ringhiere e balconi ricoperti di feci. Questi depositi sono altamente corrosivi, anche per le parti metalliche del nostro terrazzo. Senza considerare il pericolo per il bucato steso, le coperte messe ad arieggiare e lo stendibiancheria piazzato sul balcone. Rammentiamo anche che i piccioni tendono a colonizzare, e, per evitare l’effetto Piazza San Marco a Venezia, ecco che i nostri vecchi cd tornano davvero utili!

