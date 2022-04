Il formaggio è un alimento che piace a molte persone. Altre, invece, non vogliono neanche sentirne l’odore ma, in questo caso, si tratta di insofferenza per lo più verso le forti esalazioni e i sapori dei formaggi stagionati. Un caso a parte sono invece i formaggi leggeri, che hanno un gusto più delicato e apprezzato anche dai palati esigenti. Questi cibi hanno un basso contenuto calorico e sono facilmente digeribili. Hanno inoltre la particolarità di essere molto sfruttati per la realizzazione di antipasti grazie al loro gusto gradevole e, soprattutto, alla loro consistenza morbida e malleabile. Per lo scopo è molto comune l’uso dei formaggi spalmabili, che spesso diventano un ripieno per tartine o involtini. Non è però altrettanto solito l’utilizzo di prodotti light come i tomini, forse anche perché circoscritti regionalmente.

Il tomino è infatti un formaggio tipico del Piemonte, che origina dal latte vaccino pastorizzato. La sua particolarità è la forma a cilindro, il suo gusto è leggermente salato, la sua consistenza è cedevole. Solitamente il tomino viene servito come antipasto crudo, al naturale e non sempre con l’aggiunta di altri ingredienti. In questo articolo scopriremo come arricchire questa specialità. Ecco cosa mettere su un formaggio leggero come il tomino per trasformarlo in qualcosa di unico, in una portata da elegante gourmet. Gli ingredienti utili per questa preparazione sono davvero pochi: 6 tomini piccoli da 35 g, 6 cucchiaini di miele Millefiori e 6 gherigli di noci.

Ecco cosa mettere su un formaggio leggero per trasformarlo in un antipasto davvero particolare ed esclusivo

Per realizzare il nostro antipasto, prendiamo i 6 tomini preconfezionati e togliamoli dal loro involucro di vendita. Prendiamoli uno per volta con l’aiuto di una pinza da buffet e adagiamoli su un piatto da portata. Sull’estremità superiore di ciascuno, versiamo un cucchiaino di miele di tipo Millefiori. Completiamo l’opera aggiungendo su ogni tomino, sopra la superficie irrorata con il miele, un gheriglio di noce. In pochissimo tempo abbiamo creato un antipasto davvero elegante e raffinato da servire ai nostri ospiti.

In abbinamento possiamo aggiungere a tavola delle pagnotte al farro o una ciotola di marmellata di cipolle rosse. Possiamo accompagnare i tomini con un vino tipico della tradizione piemontese come l’Erbaluce, il Dolcetto o con un bianco frizzante. Il nostro antipasto sta bene anche con i cocktail come il Negroni.

