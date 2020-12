La manovra della Legge di Bilancio 2021 ha compiuto il primo passo con 298 voti favorevoli e 8 astenuti. Adesso l’approvazione al Senato per il passaggio finale. Una manovra di 4 miliardi che include l’Assegno Unico per le famiglie, il bonus rubinetti, i ristori per le aziende. Ma la vera sorpresa, che ha creato non poche polemiche, riguarda il reddito di cittadinanza. Per il RdC sono stati stanziati gli stessi soldi previsti per la Sanità. Sono stati aggiunti 4 miliardi che si sommano ai già 10mila euro di spese per l’assegno del reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza nel 2021 e bonus occhiali e idrico con fondi limitati

Nella manovra della Legge di Bilancio 2021 si legge che l’autorizzazione alle spese è così incrementata:

2021 circa di 196,3 milioni di euro;

2022 circa 473,7 milioni di euro;

2023 circa 474,1 milioni di euro;

2024 circa 474,6 milioni di euro;

2025 circa 475,5 milioni di euro;

2026 circa 476,2 milioni di euro;

2027 circa 476,7 milioni di euro;

2028 circa 477,5 milioni di euro;

2029 circa 477,3 milioni di euro.

Nell’articolo 72 della manovra, in riferimento alla Sanità, i fondi stanziati sono:

a) 2022 circa 473,7 milioni di euro;

b) per gli anni 2023, 2024 e 2025 lo stanziamento è di circa 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Le polemiche riguardano i fondi della Sanità perché, considerando la situazione difficile che ha investito l’Italia e le problematiche reali che non è riuscita ad affrontare, i fondi stanziati sono limitati e simili ad un provvedimento che non ha mai funzionato, almeno fino ad ora.

Stanziati bonus con fondi limitati

Reddito di cittadinanza nel 2021 e bonus occhiali e idrico con fondi limitati nella manovra della Legge di Bilancio. Sono stanziati fondi limitati che non permetteranno l’accesso a tutti. Si tratta dei fondi per il bonus idrico da mille euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, e il voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto per i nuclei familiare con ISEE fino a 10mila euro.