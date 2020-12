Un contorno sano e veloce, ma soprattutto sfizioso.

La settimana che precede le feste si sa, tutti cercano di stare attenti all’alimentazione per prepararsi ai bagordi natalizi. Il consiglio è portare a tavola tanta verdura e frutta, evitare l’abuso di carboidrati e limitare i grassi. Sarebbe meglio inoltre prediligere cotture alla piastra o al forno evitando cibi molto conditi. Ma come accompagnare una cenetta leggera che accontenti grandi e piccini con un contorno sano e veloce, ma soprattutto sfizioso? Ecco un’idea simpatica che dovrebbe mettere tutti d’accordo: zucchine e melanzane croccanti.

Ingredienti

4 zucchine;

4 melanzane;

70 gr parmigiano;

70 gr pecorino;

b. sale;

b. pepe;

50 gr pan grattato;

50 gr semola di grano duro;

b. olio evo.

Preparazione di un contorno sfizioso

Lavare le zucchine ed eliminarne le estremità, quindi tagliarle a mano o con un tagliaverdure a bastoncini piccolissimi, tipo stick. Asciugarle bene con un panno e metterle in un’insalatiera. A questo punto, cospargerle con la metà dei seguenti ingredienti: parmigiano, pecorino, sale, pan grattato, semola e un filo d’olio.

Coprire l’insalatiera con un’altra più grande che si incastri perfettamente sulla prima. Quindi shakerare il tutto, cosicché le zucchine siano tutte ben “infarinate”.

Lavare le melanzane e asportarne il peduncolo, tagliarle a spicchietti lunghi, né troppo doppi né troppo sottili. Quindi riporle in un’insalatiera e riproporre la stessa operazione fatta per le zucchine, utilizzando la metà avanzata degli ingredienti. Non dimenticare di aggiungere anche qui un filo d’olio.

A questo punto, prendere due teglie antiaderenti. Mettere in una le zucchine, facendo in modo che si sovrappongano il meno possibile, e sull’altra le melanzane anch’esse ben distanziate. Questo dettaglio è importante per ottenere la croccantezza delle verdure. Aggiungere ancora un filo d’olio su entrambe le teglie di verdure e completare spolverando il tutto con un po’ di pepe.

A questo punto accendere il forno a 180° per circa venti minuti. Le verdure saranno pronte quando diventeranno dorate al punto giusto.

Un contorno sano e veloce, ma soprattutto sfizioso come questo si presta bene ad accompagnare secondi di carne, fornendo un’alternativa leggera a patatine e fritture varie.

Volendo si potrebbe alleggerire ulteriormente il contorno togliendo i formaggi, che però ovviamente danno una marcia in più alla preparazione.