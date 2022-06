Nella nostra casa ci sono spazi che amiamo decorare e spazi che risultano più difficili da gestire. Non è difficile abbellire una parete vuota del salotto oppure riorganizzare una cucina. Alcuni ambienti, però, potrebbero essere sottovalutati perché considerati poco importanti. Uno di questi è il corridoio. Nonostante sia uno spazio molto frequentato, viene spesso e volentieri ignorato quando si parla di arredamento.

Grazie a pochi ed economici accorgimenti, però, anche il corridoio può essere esaltato. Scegliere i giusti elementi, può non solo abbellirlo ma anche renderlo più funzionale e adatto alle nostre necessità. Ecco alcuni consigli per migliorare questo ambiente sottovalutato.

Specchi e colori

Per un corridoio buio e stretto dobbiamo innanzitutto scegliere i colori più adatti. Se il corridoio è buio e stretto, preferiamo dei colori chiari. In particolare quelli pastello oppure un bianco classico, possono rendere l’ambiente più luminoso. Inoltre, aggiungere uno specchio, potrà facilmente far sembrare il nostro corridoio più ampio. Nel caso in cui avessimo un corridoio con finestra, la luce rimbalzerà sulle pareti chiare e renderà il tutto più luminoso naturalmente. In questo caso anche creare un gioco di colori, utilizzando il bianco e dei toni più accesi sulle pareti, potrebbe rendere l’ambiente più raffinato e originale. Anche la carta da parati, decisamente alla moda in questi ultimi tempi, potrebbe essere un’idea.

Se abbiamo un corridoio stretto, purtroppo, la scelta deve ricadere su uno specchio e nulla più. Questo perché rischiamo che l’ambiente risulti troppo chiuso. Se disponiamo, invece, di uno spazio abbastanza ampio possiamo appendere foto oppure illustrazioni. Un’attenzione particolare, però, la dovremo dare al tipo di cornice. Dovrà, infatti, abbinarsi allo stile della casa.

Per un corridoio buio e stretto bastano questi semplicissimi trucchi per renderlo uno spazio più luminoso e ampio

Anche in spazi più stretti possiamo installare delle mensole, in base alla larghezza del corridoio. Eventualmente, esistono anche piccole librerie che possono rendere questo ambiente funzionale. Ricordiamoci sempre di preferire colori chiari e pastello, come per le pareti.

Infine, cerchiamo sempre di mettere un po’ della nostra personalità nel nostro arredamento. Scegliamo tappeti che siano dello stesso stile della casa. Allo stesso modo scegliamo foto e stampe che abbiano qualcosa che ci piace.

L’importante è evitare di sovraccaricare lo spazio, utilizzando troppi elementi di arredo. Questo perché potrebbe risultare l’effetto contrario, ovvero far sembrare lo spazio ancora più stretto. Anche sottovalutare la luce può creare un pessimo effetto. Controlliamo bene la nostra illuminazione e preferiamo lampade adatte. Qualcosa che riesca a illuminare adeguatamente l’intero ambiente. Con delle semplici modifiche il nostro corridoio sarà uno spazio che impareremo ad amare.

