Il tofu è uno degli elementi più importanti per chi desidera mangiare salutare. Viene utilizzato come sostituto del formaggio, grazie alla sua consistenza molto simile. Ha anche diversi benefici, poiché contiene vitamine e sali minerali indispensabili per il nostro corpo, come la vitamina D, il calcio e l’omega 3. Inoltre è molto popolare nelle diete vegetariane e vegane. Questo perché è un’importante fonte di proteine, spesso contenute in alimenti di origine animale.

Fatto di soia, il tofu è adattabile a molti piatti, sia salati che dolci. É leggero e saporito, caratteristiche che lo rendono ottimo per insalate e contorni. Ecco una gustosa ricetta con tofu perfetta per la dieta e veloci da preparare.

Ingredienti

Si tratta dei bastoncini di tofu aromatici. Possono essere presentati sia come antipasto, sia gustati come snack. Croccanti fuori e morbidi dentro, sono perfetti per uno sfizio estivo.

Prepariamo gli ingredienti:

500 g di tofu;

1 rametto di rosmarino secco;

1 presa di menta essiccata;

pane grattugiato q.b.;

sale q.b.;

olio di semi di girasole per ungere la teglia.

Per prima cosa tagliamo il tofu a bastoncini, stando attenti che siano spessi circa 1 centimetro. Mettiamo da parte e tritiamo il rosmarino e la menta. Utilizziamo un frullatore, in modo che diventino polvere sottile. In alternativa, possiamo comprarli già in questa forma. In una ciotola, versiamo il pane grattugiato, il sale e le erbe.

Mescoliamo bene e poi passiamo i bastoncini di tofu nel nostro composto. Prendiamo una teglia e rivestiamola con carta da forno, unta di olio di semi. Appoggiamo i nostri bastoncini all’interno della teglia, distanziandoli un po’ l’uno dall’altro. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e inforniamo per 10 minuti, cioè fino a doratura. Giriamoli e continuiamo per altri 10 minuti. Ed ecco che i nostri bastoncini saranno pronti.

Ecco una gustosa ricetta con tofu pronta in pochi minuti che utilizza pochissimi ingredienti ed è perfetta per la dieta

Eventualmente, possiamo anche percorrere un’altra opzione. Se non abbiamo il forno o semplicemente non vogliamo utilizzarlo, possiamo anche scegliere di friggere il tofu. Ripetiamo tutti i passaggi fino a quando non avremo i bastoncini ricoperti dal composto. Prendiamo una pentola fonda e mettiamo dell’olio di semi di arachidi, più leggero rispetto ad altri. Versiamo dentro i bastoncini e facciamoli dorare. Una volta pronti, mettiamoli in un piatto ricoperto da carta assorbente. In alternativa, anche chi ha la friggitrice ad aria potrebbe usare questa ricetta per una versione ancora più leggera. Serviamoli ancora caldi per un sapore più intenso.

Questa ricetta velocissima è perfetta per la dieta e per l’estate. Uno snack gustoso ma leggero, che piacerà a grandi e piccini.

