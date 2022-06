Il litorale adriatico offre una serie innumerevoli di luoghi da sogno dove trascorrere vacanze e weekend al mare. Dal Friuli alla Puglia, paese dopo paese, si susseguono le strutture alberghiere e gli stabilimenti balneari. Abbiamo visto come Cavallino Treporti sia una di queste località. Fra le infinite possibilità per andare in villeggiatura sull’Adriatico c’è sicuramente anche Porto Barricata. Ci troviamo nel comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo. Porto Barricata è quasi equidistante da Ravenna e da Venezia. L’ambiente tipico del Parco Naturale Delta Po si fonde alla perfezione con quello marittimo più vacanziero. In questo articolo vedremo cosa potremo trovare a Porto Barricata e gli innumerevoli eventi da non perdere per i buongustai.

Per un weekend al mare, sull’Adriatico c’è una località con spiaggia bianca e fenicotteri rosa, paradiso dei buongustai

Porto Barricata è fiume, spiaggia, canali, laguna ed anche mare. Questo matrimonio riuscito fra fiume e mare è l’ideale per chi ama la vacanza immersa nella natura fra flora e fauna fluviale. Nel maestoso Parco del Delta Po vivono molte specie di volatili, fra cui gli iconici fenicotteri rosa. È il sogno indiscusso per ogni birdwatcher. Chi invece ama crogiolarsi al Sole per poi tuffarsi nelle acque che hanno confermato la Bandiera Blu, Porto Barricata ha vinto il riconoscimento per le acque e le spiagge pulite. Spiaggia Barricata e Spiaggia delle Conchiglie sono ben organizzate e dotate di fine sabbia bianca. Questa località è lontana dal turismo di massa. È adatta a chi vuole godere la vera essenza del mare. Non pensiamo però ad un luogo desolato, perché questo aggettivo proprio non si addice a Porto Barricata. Le attività da fare sono innumerevoli e il calendario eventi è davvero fitto.

Il pesce fresco

Porto Barricata potrebbe definirsi anche la meta per una vacanza gourmet. Gli amanti del pesce fresco davvero non possono perdere questa occasione. Possiamo citare le vongole veraci, le ostriche rosa, le cozze DOP oppure lo sgombro pescato e servito. A questo proposito il 25 giugno si svolgerà una battuta di pesca allo sgombro aperta a chiunque voglia parteciparvi. Nelle serate di luglio si pranzerà tutti con la paella in spiaggia.

Le uscite in barca

Un altro modo per godere del mare placido di Porto Barricata sono le uscite in barca. È possibile, infatti, noleggiare una piccola imbarcazione a motore e godersi il Mar Adriatico andando al largo.

Per un weekend al mare, questa località del Polesine è davvero l’ideale.

