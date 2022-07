Per togliere l’olio di oliva e di auto dal pavimento servono questi trucchetti

Volenti o nolenti, tocca a tutti occuparsi delle pulizie di casa, a meno che non si voglia vivere in un ambiente sporco e disordinato. Dunque, seppure possano pesare, soprattutto in quelle giornate in cui si è già distrutti, tocca occuparsene necessariamente.

Possiamo distinguere varie tipologie di pulizie, quelle generali e quotidiane di mantenimento, quelle periodiche e specifiche, e quelle extra non calcolate. Quest’ultime derivano da eventi imprevisti, quali guasti, rotture nonché distrazioni, talvolta anche dipendenti da noi.

Può ad esempio capitarci di avere a che fare con olio caduto a terra, quello di oliva così come quello del motore.

Una vera sfortuna

All’interno del motore della nostra automobile, come ben sappiamo, è presente l’olio deputato a lubrificarne le parti. Talvolta, a causa di guasti vari, la nostra auto potrebbe perdere olio, il quale potrebbe riversarsi nel nostro viale o sul pavimento del nostro garage. Quindi sarà necessario sgrassarlo.

Uguale esigenza si verificherà laddove dovesse caderci sbadatamente l’olio che usiamo in cucina, ad esempio rompendone la bottiglia, o inclinando una padella che lo contiene. In quest’ultimo caso poi interverrà anche la superstizione che lo considera un segno di cattiva sorte. La si potrà combattere gettandovi del sale. Al di là delle credenze, la sfortuna in ambedue i casi sarà dover lottare con dell’unto davvero difficile da togliere.

Come farlo assorbire

La difficoltà per togliere l’olio di oliva e di auto dal pavimento consiste principalmente nell’inutilità dell’utilizzo di acqua. La stessa infatti, non legandosi all’olio, non riuscirebbe a ripulirlo. Dunque assolutamente da non usare, andrebbe solo a peggiorare la situazione. La prima mossa da compiere è trovare qualcosa che vada ad assorbire l’olio.

Potremmo stendervi al di sopra dei fogli di carta assorbente e lasciarli per un po’. Si raccomanda di muoversi lentamente e attentamente perché il pavimento sarà particolarmente scivoloso. In alternativa si potrà utilizzare anche la fecola di patate, ugualmente in grado di assorbire. Qualcuno per il medesimo scopo userebbe il borotalco, ma vi è da tenere presente che renderebbe ancora più scivoloso il pavimento.

Per togliere l’olio di oliva e di auto dal pavimento servono questi trucchetti

Dunque dopo aver steso la carta o la fecola di patate, aver atteso la loro azione, si passerà alle mosse successive. Come prima cosa con scopa e paletta ripuliremo da questi prodotti. A questo punto, il pavimento sarà meno bagnato ma ancora impregnato.

Nel caso dell’olio di oliva, converrà prendere uno sgrassatore contenente candeggina. Spruzziamone qualche goccia su uno straccio e passiamolo sulle macchie, le andrà a rimuovere. Nel caso rimanessero degli aloni, ideale sarà pulirvi con aceto diluito in acqua. Naturalmente accertandoci che non rovini il materiale del pavimento. Nel caso di parquet o pavimenti porosi, per lucidarli usiamo i prodotti soliti. Ad esempio, per pulire la pietra serena serviranno appositi trattamenti.

Per quanto riguarda l’olio motore useremo invece altri prodotti per smacchiare. Ideale sarebbe l’acqua ragia che si acquista in ferramenta. Se non dovessimo averla, anche una comune bevanda gassata contenente caffeina dovrebbe risultare utile.

