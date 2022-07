Le nostre mani valgono e bisogna curarle. I lavori domestici spesso mettono a repentaglio la salute della pelle, che si screpola e diventa secca. Quando infatti si fanno le pulizie di casa, l’aggressione dei prodotti chimici non perdona ed è meglio premunirsi.

Per ridare un po’ di bellezza alle proprie mani, oltre ad una buona crema, si aggiunge dello smalto alle unghie. In genere un trattamento semipermanente con prodotti di buona qualità e fatto da un onicotecnico, dovrebbe durare circa tre settimane. Per questo motivo, molte preferiscono l’aiuto di un esperto, al posto del fai da te.

Togliere lo smalto con acetone

Quando si vuole togliere lo smalto semipermanente, si può procedere nel seguente modo. Con una limetta toglieremo con molta delicatezza, lo strato lucido sullo smalto. Poi imbeviamo di solvente o di acetone un dischetto da trucco e lo lasciamo agire per qualche minuto sullo smalto. Possiamo anche chiudere ogni unghia con della carta stagnola e attendere.

Non ci resta che eliminare lo smalto e il gel ammorbidito dall’azione dell’acetone. Potremo farlo con un bastoncino da unghia, perfetti per pulire le unghie. In genere sono di betulla o d’arancio. Non ci resta ora che rifinire il tutto con una lima di carta. Poi aggiungere dell’olio per unghia, in modo che si possa rinforzare.

Come togliere lo smalto dalle unghie senza acetone o solventi

Tuttavia si fa sempre più strada al posto dell’acetone o di un solvente chimico, un altro prodotto. Si tratta della crema solvente, ovvero il solvente in crema. Basta applicare uno strato spesso di crema sulle unghie e lasciar agire per qualche minuto.

Passato il tempo, non ci resta che massaggiare le unghie per eliminare lo smalto. I residui andranno via dall’unghia con un bastoncino da unghia, oppure un bastoncino cotonato da orecchie. Infine non ci resta che lavare le mani. Ecco allora come togliere lo smalto dalle unghie senza acetone.

Il vantaggio d’utilizzo di questa crema rispetto all’acetone riguarda l’odore. Questa crema non è a base di acetone o solventi chimici, per cui non ha un odore forte. Si tratta di un prodotto a base di oli essenziali, che emanano un odore piacevole e non aggressivo. Si può utilizzare perciò in diversi ambienti e non solo a casa.

Qualche svantaggio

Per il momento il solvente in crema sembra che non possieda ancora tutta la forza dell’acetone. Per questo motivo a volte si utilizza un paio di volte sulla stessa unghia. In ogni caso può essere un’alternativa a chi non piace l’odore forte del prodotto chimico.

