Gli insetti che possono approdare sulle piante in terrazzo o in giardino sono davvero innumerevoli. Il problema è che alcuni di questi sono dannosi, se non addirittura letali, per esse.

Infatti se insetti come le api o le farfalle sono di supporto all’ecosistema ed alla salute delle nostre piante, non si può dire di certo la stessa cosa per altre tipologie di parassiti. I più diffusi sono senza dubbio le cocciniglie e gli afidi delle piante, avidi divoratori di vegetali.

Purtroppo questi insetti non sempre sono di facile individuazione, a differenza dei danni che la loro presenza genera.

Come accorgerci degli insetti

I piccoli insetti golosi delle nostre piante sono spesso difficili da notare dal momento che spesso sono nascosti sotto le foglie. Le cocciniglie, ad esempio, sono solite creare le loro colonie sotto le foglie dove trovano riparo e ristoro. Qui in particolare gli esemplari femminili mordono i canali linfatici della foglia dai quali, appunto, ne suggono la linfa di cui si nutrono. A seguito del pasto, le cocciniglie producono melata, una sostanza zuccherina golosa per altri insetti. Su tutti le formiche che se ne nutrono contraccambiando dando riparo alle cocciniglie nel periodo invernale. Se dovessimo avere il problema delle formiche possiamo eliminarle usando dei semplici tappi di plastica.

Pertanto se notiamo una sospetta presenza di formiche in casa o nel terrazzo, potrebbe dipendere dall’arrivo delle cocciniglie. Inoltre le lesioni causate dalla cocciniglia lasciano spazio anche a virus e funghi che potrebbero colpire la pianta portandola alla morte. Se notiamo delle macchie sulle foglie, ingiallimento, o una scarsa vitalità della pianta, controlliamo subito sotto le foglie perché le cocciniglie potrebbero essere già all’attacco.

Questi bastoncini eliminano afidi e cocciniglia dalle piante in vaso di casa

Stessi sintomi potrebbero dipendere dagli afidi, detti anche pidocchi delle piante. A differenza della cocciniglia che presenta un colore bianco nella razza “cotonosa” gli afidi variano dal colore verde al marrone. Si riproducono molto rapidamente e danneggiano la pianta riducendone la produzione di fiori e frutti e trasmettendo malattie nocive.

Nelle piccole piante in vaso, però, possiamo fare prevenzione ed allontanare la minaccia di afidi e cocciniglia utilizzando dei fiammiferi. Questi bastoncini eliminano afidi e cocciniglia grazie alle esalazioni solforose, ovvero di zolfo, presente sulla testa del fiammifero.

Quel che dovremo fare sarà porre 4 o 5 fiammiferi a testa in giù nel vaso per poi irrorare con dell’acqua. Come detto l’odore dello zolfo terrà lontani gli insetti fungendo da repellente. Dopo una settimana potremo sostituire i fiammiferi per inserirne di nuovi e continuare a proteggere le piante.

