Gli armadi di casa sono dei contenitori per ogni tipo di oggetto. Quelli delle camere da letto contengono ogni cosa, dalle tende alle lenzuola, ai piumoni, ai capi d’abbigliamento per ogni stagione. Tutto questo può rimanere all’interno di cassetti e armadi per lunghi mesi e uno dei problemi più comuni è poi quello di ritrovarli con delle macchie di umido fastidiosissime.

Infatti, ci sono alcune case ed alcuni periodi dell’anno che sono molto umidi. La muffa in una stanza può diffondersi anche in un armadio e a quello che contiene. Il risultato sarà un tessuto con macchie di muffa dal cattivo odore e dall’aspetto impresentabile.

Ma non è necessario subire questo spiacevole inconveniente, è possibile trovare la soluzione giusta per agire. Ecco come togliere le macchie di umido e di muffa dai tessuti, anche con rimedi naturali senza per forza usare prodotti chimici dannosi per la nostra salute e per l’ambiente.

Come togliere le macchie di umido dai tessuti in modo semplice e veloce

Nessuno mette in dubbio che in commercio ci siano dei prodotti molto efficaci. Ci sono anche dei prodotti appositi per pretrattare una macchia prima del lavaggio in lavatrice. Tuttavia, a volte è meglio ascoltare quei vecchi consigli che arrivano dalle nostre mamme, zie e nonne. Una soluzione molto efficace rimane l’utilizzo del bicarbonato di sodio.

Basterà pretrattare le macchie di muffa e umido con una pastella formata da bicarbonato di sodio e un po’ di acqua. Il bicarbonato agirà da sbiancante, da antibatterico e da igienizzante. È un prodotto prezioso per le faccende domestiche e può essere utilizzato anche per altri problemi. In questo caso, però, meglio farlo agire sulla macchia, asciugare e poi procedere con lo strofinamento prima di inserire il tessuto in lavatrice. Per quelli più delicati, meglio fare attenzione a quello che riporta l’etichetta ed affidarsi alla lavanderia nel caso, ad esempio, della seta.

Tuttavia, il bicarbonato di sodio riuscirà a togliere anche il cattivo odore. Per maggiore sicurezza si può inserire anche in lavatrice. In questo modo riuscirà a disinfettare per bene tutti i capi previsti in un lavaggio completo. Questo è un modo molto veloce e pratico di agire sulle fastidiose macchie di umido e di muffa che a volte si formano anche sui vestiti.

