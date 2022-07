La speranza di questi giorni per molti italiani non è solo l’oroscopo, ma anche il meteo. Anche tutti coloro che sono beatamente in ferie, pur sperando ovviamente nell’alta pressione, gradirebbero respirare un po’ di più. Magari in qualche meta rilassante al fresco della montagna. Per non parlare poi della gravissima crisi idrica che sta attanagliando non solo l’Italia ma tutta l’Europa. Sperare in qualche buona notizia dell’oroscopo è quindi il minimo che potremmo fare in queste torride giornate di luglio. Sembrerebbero in arrivo ottime notizie per il segno della Bilancia, ma non solo. Attenzione, che, per una volta, non sarà l’Ariete a dominare la settimana. Finalmente una pausa per questo segno baciato dalla dea bendata dall’inizio dell’anno.

Fase crescente non solo in amore

Ottima settimana secondo la previsione delle stelle quella che attenderebbe i nati sotto il segno della Bilancia. Venere protegge gli innamorati di lunga data, facendo loro ritrovare quell’intimità tipica del focolare domestico. Ma, attenzione che sarebbero in arrivo delle buone notizie anche per i single. Sia per coloro che sono in vacanza che per quelli che rimangono a casa. Giove sembra portare buonissime notizie in campo lavorativo, dove iniziano ad arrivare soddisfazioni psicologiche ed economiche. L’importante è non avere fretta e cavalcare tutta l’energia del momento per arrivare a traguardi importanti.

Periodo eccezionale per la Bilancia travolta dal denaro e novità per 2 segni

Sul podio dei fortunati della settimana, ecco finalmente posizionarsi anche il Cancro. Strepitosa la forma in amore, dove nessuno sarà capace di resistere al fascino magnetico di questo segno. Nonostante il lavoro possa sembrare in fase di stallo, sarebbero giorni decisivi per andare a raccogliere quanto seminato in passato. Attenzione che da un punto di vista professionale, tra luglio e agosto, per coloro che continueranno a produrre, in arrivo soldi e probabili promozioni.

Buona la situazione lavorativa del Capricorno

Periodo eccezionale per la Bilancia, mentre il Capricorno è diviso a metà tra le soddisfazioni lavorative e le incomprensioni amorose. Pur salendo sul terzo gradino del podio, il Capricorno andrà incontro a una settimana davvero particolare. Molti sono i motivi di attrito a livello familiare, con la scintilla pronta a scoppiare immediatamente. Meglio contare fino a 10, prima di esporsi. Decisamente più positiva è invece la situazione lavorativa. Per tutti coloro che non saranno in ferie in questa settimana, ecco che il datore di lavoro potrebbe ricompensare le tante energie profuse nelle settimane scorse.

