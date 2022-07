Potrebbe sembrare strano parlare di malocchio nel 2022, eppure molta gente ci crede ancora. Non più come un tempo, tra streghe, gatti neri, maghi e roghi purificatori, ma in maniera più soft. In un recente sondaggio, da prendere soprattutto come curiosità, moltissimi italiani avrebbero confermato di credere ancora nel malocchio. Difficile, in effetti dargli torto, soprattutto in questo periodo della nostra esistenza in cui sembra che il malocchio abbia colpito il Mondo intero. Il problema è anche che purtroppo ci sono alcuni ciarlatani, smascherati anche dai programmi tv, che si approfittano della buona fede degli ingenui. Ma, non solo della loro buona fede, visto che, si riempiono anche le tasche con i risparmi di una vita dei poveri malcapitati. Allora, proprio a livello di curiosità e senza alcuna legge scientifica, vediamo come gli esperti consiglierebbero di togliere il malocchio.

Cos’è il malocchio e quando nasce

Come dicevamo il malocchio non avrebbe alcuna validità scientifica e nessun riscontro provato. Sta di fatto che in moltissime culture popolari sarebbe ancora presente. Addirittura, popoli interi di pescatori, sugli scafi delle proprie imbarcazioni avrebbero come simbolo proprio un occhio. Scaramanzia che servirebbe a cercare di placare le turbolenze del mare, viaggiando sereni. Sarebbero antichissime le origini di questo gesto e gli amuleti utilizzati dai vari stregoni, druidi, sacerdoti pagani i maghi della storia. Uno di sistemi più semplici che conosciamo in Italia per scongiurare il malocchio, sarebbe quello di “toccare ferro”. Per le persone molto religiose, la presenza di un santino nel portafoglio o un crocifisso o nella collana sarebbero assolutamente benauguranti. E, per coloro che cercano la fortuna, ecco qualche amuleto curioso.

Come riconoscere e togliere un eventuale malocchio e non spendere soldi

Nella tradizione popolare, la persona colpita dal malocchio, non solo sarebbe eternamente sfortunata, ma non riuscirebbe nemmeno a dormire. Un’agitazione psicologica e fisica, che potrebbe avere un impatto davvero devastante sulle persone più deboli. Ecco, perché la prima cosa da fare nel caso in cui ci chiedessero soldi per curare malocchio, sarebbe quella di parlarne con le Forze dell’Ordine.

Prestare sempre attenzione

Ribadendo ancora una volta come la nostra intenzione sia solamente rispondere alle curiosità, esistono dei libri su come curare il malocchio. Qualcuno li chiama anche “manuali per la difesa psichica” e sarebbero comodamente in vendita nelle librerie e anche online. Come riconoscere e togliere un eventuale malocchio, ricordando però che come dicevano gli stessi latini, “ognuno è fabbro del proprio destino”.

