Come tenere a bada il colesterolo durante le feste: non solo al cibo, ecco a cosa fare attenzione!

Come fare per tenere il colesterolo nella norma anche nel periodo delle feste? Le tentazioni sono tante, ma ecco alcune accortezze da seguire, non solamente in cucina, per riuscire a superare le prossime settimane senza problemi.

Avere il colesterolo alto è una condizione che si verifica spesso, soprattutto nelle persone che superano i 50 anni di età. Nella maggioranza dei casi non ci sono sintomi che indicano il problema. Per questo è necessario fare dei regolari controlli. Basta un semplice esame del sangue a digiuno.

Tuttavia, si avvicina un periodo molto duro da questo punto di vista perché le tentazioni in cucina sono davvero tante. Vedremo, quindi, qualche consiglio per tenere a bada il colesterolo durante le feste. Non vuol dire rinunciare a festeggiare o ai piatti tipici della tradizione, significa soltanto fare attenzione ad alcune cose.

Gli esperti in questo sono sempre molto esaustivi. Non bisogna fare attenzione, però, solamente al cibo. Bisogna avere una serie di comportamenti adeguati che permettono di avere tutti i valori nella norma e non rischiare gravi conseguenze.

Le cause e le conseguenze

Avere valori di LDL più alti del normale può dipendere dalla predisposizione genetica, dall’obesità, dal sovrappeso, da una dieta squilibrata o da una vita completamente sedentaria. A seconda della causa specifica uno specialista saprà indicare il trattamento più opportuno.

Ci sono farmaci, integratori naturali, consigli su movimento e dieta da seguire. Tuttavia, mai sottovalutare questa condizione perché le conseguenze possono essere molto gravi. Si parla di infarto, di ischemia cerebrale e di trombosi.

Come tenere a bada il colesterolo durante le feste: come muoversi e cosa fare

Il mese di dicembre porta con sé molti progetti, molti viaggi e iniziative. È il periodo dell’anno più movimentato in cui tutto si muove per rendere l’atmosfera più bella che mai. Quante persone sono già in cucina o stanno regalando a più non posso le piante di Natale?

Gli esperti, però, raccomandano di fare attenzione a ciò che si mangia nei pranzi e nelle cene in famiglia o con gli amici durante le feste. Ci sono alcuni alimenti da evitare, come cibi confezionati, formaggi e insaccati.

Inoltre, mai saltare i pasti in vista del cenone della Vigilia, del pranzo di Natale e tutte le altre occasioni. Semplicemente, bisogna fare una dieta equilibrata nei giorni precedenti, inserendo ortaggi, frutta e verdura nel menù. Magari più del solito.

Questo è un ottimo modo di prevenire un innalzamento del colesterolo. Ma stare attenti all’alimentazione non è sufficiente. Secondo gli studiosi bisogna bere prima di ogni pasto in modo da evitare le abbuffate. Inoltre, occorre andare a fare una passeggiata dopo ogni pranzo o cena in cui si è esagerato a tavola.

La scienza non ha trovato un’attività fisica o uno sport che possa essere più efficace per abbassare il colesterolo cattivo. Quindi, ogni attività va bene, purché sia continuativa e moderata. Fare una passeggiata di 30 minuti dopo ogni pranzo, oppure in ogni giorno festivo, potrebbe davvero fare la differenza per la circolazione sanguigna.