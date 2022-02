Quando gironzoliamo per i negozi per fare shopping ci capita spesso di imbatterci in quel paio di pantaloni che tanto desideravamo. Senza badare più di tanto alla misura o alla forma li prendiamo e li portiamo a casa. Nel momento in cui li indossiamo notiamo, nostro malgrado, che sono troppo larghi e non stanno su come dovrebbero.

Decidiamo così di recarci dalla sarta o da qualcuno che sia in grado di sistemarli a dovere, perché da soli non sapremmo come fare. In realtà, anche da casa nostra e con un pizzico di manualità potremmo rimediare. Sarà sufficiente dotarsi di un oggetto comune che si rivelerà utilissimo per far sì che i nostri pantaloni ci calzino a pennello.

Proviamo prima con la lavatrice

Prima di passare al nostro stratagemma, potremmo tentare almeno temporaneamente di stringere i pantaloni buttandoli in lavatrice. Sfruttiamo l’azione dell’acqua calda, ma facciamo attenzione a non superare i 70 gradi o rischieremo di rovinare il tessuto. Laviamo i nostri jeans o pantaloni da soli e senza ammorbidente. Anche quando dovremo asciugarli, sfruttiamo le alte temperature per l’operazione. Occhio, però, a non esagerare o non ci resterà che buttare nella spazzatura i nostri preziosi indumenti.

Come stringere jeans e pantaloni in vita velocemente senza chiamare la sarta con questo piccolo oggetto che abbiamo tutti in casa

Per rimediare ai pantaloni di qualche taglia di troppo ci basterà servirci di un semplice elastico da infilare nel cinturino. Possiamo sceglierne uno che abbiamo già a disposizione o acquistarne di specifici in negozio. Per iniziare ci si procura un paio di forbici e si pratica un taglio nella parte interna del cinturino, dietro e sopra ai due passanti.

Dopodiché prendiamo il nostro elastico e lo agganciamo a una spilla da balia. Quindi lo inseriamo nel cinturino attraverso il taglio che abbiamo fatto in precedenza. Con le mani facciamo passare la spilla per tutto il cinturino e la facciamo uscire dal taglio sull’altra estremità.

A questo punto dovremo indossare i pantaloni e prendere le misure. Dopo aver segnato il punto in cui cucire, procediamo attentamente con ago e filo per chiudere tutto; facciamolo da entrambe le parti. Per finire tagliamo la parte di elastico che fuoriesce e avremo terminato il lavoro. Ecco come stringere jeans e pantaloni in vita velocemente con un semplice elastico e del buon fai da te!

Lettura consigliata

Come pulire le scarpe bianche in poche mosse senza metterle in lavatrice con 3 astuti rimedi efficacissimi oltre al bicarbonato