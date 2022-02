Oltre a curare il limone e raccogliere cavolfiori e spinaci, ecco un salutare ortaggio da seminare nell’orto a marzo

Ci stiamo per lasciare il periodo invernale alle spalle, il mese di marzo si avvicina e con lui anche la primavera. Si tratta del momento ideale per occuparsi dell’orto che, dopo l’inverno, apparirà spento e nero.

A marzo si potrà procedere con la coltivazione di diverse varietà di ortaggi. Oltre a questo si potranno effettuare le potature di olivi e limoni e si ammireranno fiori meravigliosi.

Le prime piante a sbocciare saranno il cotogno giapponese e le camelie, a seguire le ortensie e le rose.

Nell’orto in molti si affanneranno a seminare diversi ortaggi tra cui le carote, le cipolle, i piselli, i fagioli ma anche la lattuga. Però oltre a curare il limone e raccogliere cavolfiori e spinaci ecco perché dovremmo coltivare proprio la pastinaca.

La pastinaca è un ortaggio dalla forma simile a quella di una carota ma di colore bianco, perfetta per essere raccolta in inverno.

Viene utilizzata in diversi modi in cucina, protagonista di ricette molto interessanti dalle minestre alle insalate.

Questa carota bianca è conosciuta e apprezzata sin dall’antichità per il suo gusto e la sua versatilità. Le varietà più utilizzate sono la Neve del Nord e la Turga.

Per la coltivazione della pastinaca bisognerà seguire le medesime regole utili per le carote. Sarà importante utilizzare un terreno ben drenato e non argilloso. Questo permetterà alla radice di crescere forte e sana senza malformazioni.

Prima di procedere con la semina sarà necessario smuovere il terreno con una vanga o una zappa ad almeno quaranta centimetri di profondità.

Come si scriveva in precedenza, il terreno ideale è molto soffice e sabbioso per evitare il più possibile ristagni di acqua.

La semina potrà avvenire da metà marzo in poi, più tardi si seminerà e più si raccoglieranno ortaggi in inverno.

Prima di seminare fare un solco di tre o quattro centimetri di profondità. Lasciare almeno una ventina di centimetri tra una fila e l’altra.

Come succede per le carote, ad un mese dalla semina si potrà procedere con il diradamento per lasciare crescere le piantine più forti e sane.

Per quanto riguarda la concimazione si potrà utilizzare del letame o del compost ma solamente prima della semina.

Infatti la pastinaca non necessita di particolari concimazioni, meglio evitare la concimazione dopo la semina.

Una pianta molto resistente che non teme affatto le gelate ma dovrà essere seminata in un terreno esposto a Sud, quindi soleggiato.

Attenzione poi al luogo in cui si semina la pastinaca; infatti, non andrà mai seminata dopo carote o cavoli.