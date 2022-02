La cucina di oggi permette di gustare tanti alimenti preparati nei modo più diversi. Dalla carne alle verdure e dalla frutta ai dolci, la varietà è tanta anche tra i fornelli. Molti piatti provengono da un’antica tradizione, che sembra intramontabile. Tuttavia, gli chef stellati non guardano solo al passato e cercano anche di migliorare le ricette.

La cucina della tradizione

Se in passato si usava il fuoco e la pignatta con il cucchiaio di legno, oggi qualche passo in avanti si è compiuto. Si hanno a disposizione pentole in acciaio inox e padelle con rivestimenti moderni antiaderenti. Novità impensabili fino a qualche decina di anni fa.

Il progresso, però, non riguarda solamente gli utensili e i materiali. Si cercano anche nuovi modi di cucinare che valorizzino meglio le caratteristiche degli alimenti. Uno di questi è la cottura in sottovuoto. Questa, oltre a pollo e pesce, ecco che permette di cucinare anche altri alimenti.

Cucinare sottovuoto è semplice e vantaggioso

Preparare degli alimenti sottovuoto non è difficile e i risultati sono favolosi. Prima di tutto si utilizzano temperature basse, che rispettano meglio le proprietà degli alimenti. La temperatura non supera mai i 60 gradi. Inoltre gli alimenti cotti in padella, fritti o bolliti perdono parzialmente le loro sostanze nutritive. Invece, con la cottura sottovuoto rimangono tutte nell’alimento stesso. In più, acquistano anche quelle del condimento.

Il vantaggio di questa cottura di origine francese è che esalta molto la qualità degli alimenti. Se il pesce è fresco, si avvertirà ancor di più al momento di mangiarlo. Tuttavia come esalta le qualità positive, amplifica anche i difetti. Per cuocere sottovuoto è importante, perciò, che gli alimenti siano di buona qualità.

Oltre a pollo e pesce, ecco come cucinare sottovuoto gli alimenti per una cottura tenera e tremendamente gustosa

Il materiale che occorre consiste in sacchetti appositi per questa cottura e la macchina per fare il sottovuoto. La cottura avviene in acqua a temperatura costante e non oltre i 60 gradi. Si possono cucinare il petto di pollo, le costolette di maiale e le bistecche. Per i prodotti del mare, sono adatti i filetti di pesce e le aragoste. Infine uova e carote.

Come avviene la cottura

A differenza delle cotture tradizionali, quella con il sottovuoto avviene in modo uniforme. Sia l’esterno sia l’interno saranno perfettamente cotti. Ciò capita perché l’umidità naturale degli alimenti non può uscire dal sacchetto. Il calore così penetra in tutti i punti e permette una cottura uniforme. Inoltre, in queste condizioni il cibo non si può bruciare o risultare troppo cotto, ma sarà sempre al punto giusto.

Nel sacchetto si metterà anche il condimento sufficiente, prima di mettere il tutto sottovuoto. Il sacchetto deve essere ricoperto dall’acqua e non giacere sul fondo della pentola. Meglio perciò poggiarlo su una griglia interna alla pentola. Una volta cotto, il cibo si toglie dal sacchetto e si lascia raffreddare un pochino.

È una delle cotture migliori per freschezza e sapore.