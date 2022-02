La moda è fatta di continui ritorni di tendenze e di dettagli. Una parte d’innovazione si lega senza dubbio all’abbigliamento del passato. Si recuperano modelli, tagli, colori, per raggiungere uno stile mai visto prima.

Non c’è capo d’abbigliamento che non sottostia alle regole dell’alta moda. Questo vale per gonne, cappelli, smalti, pantaloni e jeans. Proprio di questi ultimi parliamo nell’articolo di oggi, rivelando i nuovi trend denim delle passerelle.

Valentino, MSGM, Goddard, Missoni si sono presentati con collezioni che hanno sorpreso tutti. Ma niente jeans stretti a vita alta. Lo skinny è un modello che non tramonta mai, pratico e utile per sagomare le gambe. Eppure, per la prossima stagione primaverile, è stato completamente soppiantato da un modello molto diverso.

L’informale è ancora la vocazione degli stilisti, ma con un tocco frou-frou. Siamo pronti per rivelare il jeans che tutti indosseranno con l’arrivo della bella stagione, ma anche i consigli per personalizzare il proprio look.

Niente jeans stretti a vita alta, i pantaloni che spopoleranno in primavera sono snellenti e sofisticati anche a 50 anni

Quale modello può allontanarsi tanto dal jeans stretto a sigaretta? Pensandoci bene, la moda parla chiaro. All’aumentare delle temperature, per cavalcare l’onda del fashion, indosseremo jeans larghi e morbidi, con la vita bassa, ma senza rinunciare al portamento.

La moda incorona l’androgino con il jeans boyfriend, di taglio maschile e con i fianchi stretti. L’abbinamento, però, deve spezzare con il massimo del femminile. Allora, si dà il via a fiori, colori delicati, mise fresche e tulle. Il rosa sarà il colore prediletto per accompagnare questo stile che mescola elementi del femminile e del maschile.

Se poi amiamo la vita bassa, ecco i jeans larghi che ricordano gli anni Novanta. Niente zampa d’elefante, ma sono ammessi tagli e strappi su tutta la lunghezza del pantalone. Sono di tela con un lavaggio blu medio e mostrano l’ombelico di fuori, ultimo ricordo di trasgressione. Ecco perché la moda sceglie di abbinarli a top corti, magari con la stessa tela denim.

Per chi vuole osare, il monocromatico leggero dei jeans baggy si sposa con le policromie di top e magliette corte che riprendono i colori degli smalti primaverili. Verde salvia, arancione focato, rosso scarico, ma mai viola e fucsia. Per le calzature, il sandalo è irrinunciabile, basta che sia di cuoio o della plastica gommosa di quelli che vendono in spiaggia.

Lettura consigliata

I trucchi per indossare gli stivali al ginocchio e valorizzarli in modo elegante