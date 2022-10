Per scacciare i topi da casa nostra possiamo usare questa pianta

Milioni di italiani convivono con la paura di vedere un topo circolare per casa. La sola idea di sentirli sgranocchiare i residui in dispensa ci potrebbe far accapponare la pelle. Un metodo semplice per sapere della loro presenza anche senza vederli è quello di identificare le loro feci in giro per casa. Hanno l’apparenza di chicchi di riso neri. Più il colore è scuro, più di recente è stata formata.

Il rischio di vederli entrare in casa sussiste per molti, specie se abitiamo al piano terra. E tanto più se abbiamo a disposizione locali caldaia e depositi vicino casa. Si tratta di luoghi umidi, bui e poco frequentati. Ma anche i depositi della legna sono luoghi molto appetibili, così come i sottotetti e in generale gli impianti di areazione.

Ovviamente, conoscere le abitudini e la natura del topo aiuta molto nel contrasto. Ad esempio, dovremmo sapere che l’orario in cui i topi si muovono è soprattutto quello serale: la mattina e il pomeriggio, fino al tramonto, preferiscono rimanere rintanati. Anche in base a questo potremmo porre particolare attenzione alla chiusura di finestre e porte in determinati orari.

Non solo trappole e bicarbonato

Ma il topo è anche un animale sensibile a determinati suoni, sapori e odori. Per questo motivo sono in molti a utilizzare costosi impianti a ultrasuoni. Di certo utili, ma poco versatili. Per fortuna per scacciare i topi da casa nostre esiste un metodo molto semplice che sembrerebbe funzionare.

Per risolvere il problema possiamo farci aiutare della natura. Ciò che avviene per le api e le vespe che detestano piante come l’assenzio, vale anche per i topi. Infatti, i topi sembrano odiare l’essenza della pianta della camomilla. Il suo dolce profumo semplicemente li infastidisce. Ci potremmo allora chiedere dove possiamo posizionare la pianta della camomilla in casa.

Questa si adatta bene a vasi e giardini. L’importante è che abbia a disposizione tanta luce solare e un terreno argilloso. Per l’irrigazione, basta tenere d’occhio l’umidità del terriccio e poi piazzarla in corrispondenza degli ingressi o delle camere.

Possiamo raccogliere i fiori per essiccarli. Gli amanti impiegano dei piccoli pettini per catturare i capolini dei fiori, raccogliendoli poi in un piccolo barattolo di vetro per profumare gli ambienti.

In alternativa, possiamo impiegare le gocce di olio essenziale. In questo caso basterà coprire i fiori del barattolo di vetro sterilizzato con dell’olio. Potremo poi lasciare il barattolo per circa 1 mese in un luogo buio e asciutto, girando il verso del barattolo di tanto in tanto. Quando sarà pronto potremo applicarlo o spruzzarlo nei luoghi della casa. Il suo gradevole aroma fornirà serenità all’ambiente.

Per scacciare i topi da casa nostra esiste un metodo naturale

Non limitiamo l’iniziativa alla sola sfera dei rimedi preventivi. Se le piante rappresentano certamente un ostacolo, in certe aree e in determinati periodi i topi sono realmente un problema. Se dovessero entrare in casa, per fortuna, non dobbiamo necessariamente ucciderli. Esistono metodi estremamente semplici per eliminare il problema senza arrecare alcun danno all’animale.

Lettura consigliata

Bastano 10 minuti al giorno per le pulizie domestiche di primavera se usiamo il metodo geniale che porterà ordine e denaro