Come chiudere i jeans stretti in vita che fanno male

Il nostro corpo è spesso soggetto ad oscillazioni di peso. Potrebbe succedere per via degli ormoni, dello stress, o del cambio di abitudini alimentari. Quel che è certo però, è che jeans e guardaroba non possono sempre adattarsi ai nostri cambiamenti fisici. Perciò, può capitare che i nostri jeans preferiti diventino stretti in vita e ci facciano male. Prima di rinunciarci o di venderli ai mercatini dell’usato, possiamo provare un piccolo trucchetto per chiuderli, senza che ci lascino brutti segni sulla pancia.

Come chiudere i jeans stretti, il rimedio

Il trucco per non dire addio ai nostri jeans preferiti, che ora ci stanno stretti in vita, è quello di usare un elastico per capelli. Dovremo far passare un capo dell’elastico intorno al bottone e l’altro dentro l’asola. Quest’ultimo lo dovremo poi agganciare al bottone per chiudere il jeans e il gioco è fatto. Avremo allargato l’apertura del jeans senza tagliare o cucire niente. Per nascondere ulteriormente il già poco visibile elastico, potremo usare una cintura e nessuno si accorgerà della modifica. Esistono tuttavia altri rimedi per provare ad allargare i nostri amati jeans in vita. I trucchetti casalinghi ci tornano utili in moltissime occasioni, anche per trasformare il nostro reggiseno in un push-up in pochi e semplici passaggi.

Allargare i jeans stretti in vita

Un rimedio efficace per indossare con più facilità dei jeans che ormai ci stanno stretti p quello di usare una gruccia (meglio nota come stampella), di quelle con le pinze, che usiamo generalmente per appendere gonne e pantaloni nell’armadio. Quello che dovremo fare sarà appendere i nostri jeans dopo il lavaggio usando questa gruccia ed estendendo le pinze il più possibile. Dovremo lasciare asciugare i nostri jeans in questa posizione. Il risultato sarà un paio di jeans più larghi (almeno in vita). Ottimi anche i bottoni regolatori, di quelli a clip o a pressione. Potremo posizionarne uno più vicino possibile all’asola del jeans per riuscire ad abbottonarli. Possiamo facilmente reperirli in una qualunque merceria, oppure online. Ne esistono anche alcuni che si attaccano direttamente al bottone del jeans, consentendoci di respirare, senza dire addio al nostro capo d’abbigliamento preferito.

Modelli stretti da donna

Se non abbiamo modo di procurarci i bottoni regolatori, in alternativa possiamo usare un orecchino. Bisogna sceglierne uno che sia abbastanza grande da non sfuggire all’asola facilmente. Ci basterà bucare il jeans all’altezza in cui desideriamo applicare il nostro orecchino e chiudere il retro con la farfallina, o piegare il ferro all’insù per evitare che scappi. Insomma, se ci stiamo chiedendo come chiudere i jeans stretti in vita, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta, grazie a questi trucchetti casalinghi!

