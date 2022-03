Una grande piaga per la nostra salute e benessere è, certamente, la sedentarietà. Essa, talvolta è consequenziale al lavoro che facciamo, altre volte invece alle cattive abitudini. In questo senso, una grande importanza assume la postura che assumiamo a letto o sul divano, anche per diverse ore. Molti di noi, infatti, amano rilassarsi, guardando un film o leggendo, proprio distesi sugli indicati posti di relax. A volte, tuttavia, la posizione che adottiamo su letto e sul divano diventa micidiale per il benessere della nostra schiena. Non è tanto il tempo in cui rimaniamo distesi a provocare i dolori a braccia, gambe e schiena. È, piuttosto, costringere la colonna vertebrale a rimanere in una posizione sbagliata e innaturale, a crearci problemi. In quest’articolo, quindi, indicheremo quali sono le posizioni corrette da assumere sul letto e sul divano e quali, invece, sono sbagliate.

Posizioni scorrette

Partiamo col chiarire che la postura corretta è quella che consente di mantenere le curve fisiologiche della colonna vertebrale. Pertanto, è davvero importante scegliere sedie, poltrone e divani giusti. I migliori sono quelli ergonomici, che hanno un prezzo più elevato ma, comunque, occorre evitare quelli troppo morbidi, dove si sprofonda. Inoltre, quando rimaniamo seduti a letto o sul divano, dobbiamo controllare che il bacino non sia più in basso delle gambe. Poi, non dobbiamo rimanervi troppo a lungo e senza pause ma alzarci, ogni tanto, e camminare. In più, dovremmo fare anche qualche esercizio di stretching, per allungare i muscoli e favorire il riallineamento. Occhio, dunque, a come stare seduti a letto o sul divano, perché le posizioni errate possono portare a ipercifosi o iperlordosi. Esse sono, rispettivamente, le deformazioni del dorso curvo e della curvatura in avanti della colonna lombare.

Come stare seduti a letto o sul divano per leggere o guardare la TV, evitando quei dolori diffusi dovuti alla postura scorretta

Fin qui abbiamo spiegato quali posizioni non bisogna adottare. Ora ci soffermeremo, invece, su quelle corrette. Ecco, dunque, le regole da seguire che potrebbero aiutarci a non compromettere il benessere della nostra schiena:

il bacino dovrebbe essere perfettamente aderente allo schienale del divano o del letto;

il dorso poi dovrebbe stare in contatto con lo schienale;

affinché la parte lombare mantenga la sua fisiologica curvatura, potrebbe essere utile un cuscino dietro la schiena;

testa e il collo dovrebbero restare diritti, possibilmente appoggiati a un sostegno per far rilassare la muscolatura ed evitare contratture;

le cosce dovrebbero essere perpendicolari alla schiena. In altri termini, devono formare con essa un angolo retto o di 110 gradi;

le gambe possono seguire la posizione o essere sollevate.

