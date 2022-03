Per alcune ricette è necessario dividere i tuorli dagli albumi, perché, altrimenti, il risultato non sarebbe lo stesso.

Succede, ad esempio, con la carbonara. Infatti, tra gli errori da non fare per preparare la carbonara davvero perfetta, c’è anche l’utilizzo esclusivo dei tuorli.

Il problema è che poi, puntualmente, non si sa mai cosa fare con gli albumi che avanzano. Molte persone, per questo motivo, finiscono per buttarli via, facendo un grossissimo errore. É un vero spreco alimentare e, faremo del male all’ambiente e al nostro portafogli.

Oltretutto, gli albumi sono un ingrediente preziosissimo per creare tante ricette davvero squisite e sarebbe un vero peccato non provarle tutte. In particolare, ecco quali sono le nostre 2 ricette preferite fatte proprio a base di albumi, molto più veloci e facili di quel che si potrebbe pensare.

Il vantaggio più grande del riciclo degli albumi è che possiamo sfruttarli per creare ricette sia dolci che salate. Potremo preparare dolcetti, come i biscottini al cocco o le meringhe, oppure ricette salate, come frittate e crepes pronte in soli 15 minuti.

Invece di sprecare gli albumi avanzati dalla carbonara o quelli già montati a neve, proviamo queste 2 ricette che ci sorprenderanno

Nella prima ricetta vedremo come preparare delle buonissime e, soprattutto, veloci meringhe.

Di solito si pensa che le meringhe prevedano una preparazione molto lunga, che fa arrendere anche i più coraggiosi. Con questa ricetta rapidissima, però, dovremo assolutamente ricrederci e il risultato sarà eccezionale.

Per prima cosa dovremo preparare gli albumi che ci sono avanzati, a temperatura ambiente e dello zucchero a velo. Per quest’ultimo dovremo calcolare una quantità pari al doppio del peso degli albumi.

Iniziamo, quindi, a montare gli albumi con una frusta, incorporando poco per volta lo zucchero. Dovremo lavorare il tutto, fino a quando non avremo ottenuto un composto compatto, gonfio e omogeneo.

A questo punto, dovremo munirci di una sac à poche, in cui sposteremo tutto il composto di albumi precedentemente preparato. Prendiamo, quindi, una teglia rivestita con della carta da forno e qui facciamo dei piccoli ciuffetti, cercando di ricreare la tipica forma delle meringhe.

Non ci resta che infornare il tutto in forno statico preriscaldato a 80 °C, per circa 30-40 minuti. Questo tempo di cottura andrà bene per delle meringhe medio-piccole.

Per meringhe più grandi, invece, dovremo attendere qualche minuto in più. Facciamo raffreddare e sgranocchiamo le nostre strepitose meringhe.

Una buonissima frittata con prosciutto, formaggio e verdure

Invece di sprecare gli albumi avanzati, potremo preparare anche delle buonissime frittate salate. Per farlo, non dovremo fare altro che sbattere gli albumi con una frusta o con una semplice forchetta.

A questo punto, potremo aggiungere all’impasto 1 o 2 cucchiai di formaggio grattugiato o dei cubetti di scamorza o mozzarella per insaporire e continuiamo a mescolare. Condiamo con sale e pepe e buttiamo tutto in padella calda e oliata.

Facciamo cuocere da entrambi i lati e, quando la frittata sarà finalmente pronta, potremo condirla a piacere. Potremo farcirla, ad esempio, con prosciutto cotto, formaggio filante a fette e insalata, rucola o verdure grigliate.