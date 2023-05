Da inizio anno le azioni CNH Industrial stanno sottoperformando, e non poco, l’andamento del Ftse Mib. Eppure nelle ultime due sedute il titolo ha registrato un interessante rialzo, arrivando a guadagnare circa il 10%, come non si vedevano dal novembre 2022. Come spiegare l’exploit rialzista di una delle peggiori azioni del Ftse Mib da inizio anno? Sicuramente i risultati del primo trimestre hanno giocato un ruolo molto importante. Altrettanto importante, però, è il raggiungimento di livelli di supporto molto rilevanti che hanno favorito il riscatto del titolo.

Le ragioni di natura fondamentale alla base della riscossa del titolo

Come accennato in precedente i risultati del primo trimestre del 2023 sono stati molto buoni. CNH Industrial ha chiuso il primo trimestre del 2023 con ricavi netti delle attività industriali pari a 4.776 milioni di dollari. L’utile netto è stato di 486 milioni di dollari, con un risultato per azione di 0,35 $ rispetto ai 336 milioni nel primo trimestre 2022, con risultato per azione di 0,24 $.

La società, poi, è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili e gode di livelli di valutazione interessanti con un rapporto EV/Sales relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio, infatti, raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un potenziale di apprezzamento del 37% circa. Tuttavia, i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Come spiegare l’exploit rialzista di una delle peggiori azioni del Ftse Mib da inizio anno? Le ragioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 8 maggio in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente a quota 13,000 €.

Dal punto di vista grafico la molla che ha fatto scattare il rialzo è stato il raggiungimento dell’importantissimo supporto in area 11,98 €. Con la chiusura giornaliera, poi, superiore alla resistenza in area 12,97 € si sono aperte le porte al raggiungimento di area 14,01 €, prima, e di area 15,05 €, poi.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 12,97 € potrebbe mettere in dubbio lo scenario rialzista.

