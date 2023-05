Comprare casa sul mare con 30.000 euro a pochi metri da questa fantastica spiaggia italiana

È possibile acquistare una casa vicino al mare in Italia spendendo circa 30.000 euro? E se sì, è possibile farlo vicino ad una delle spiagge più belle del nostro Paese?

L’Italia vanta oltre 8.000 km di coste, alcune caratterizzate da spiagge sabbiose e altre da scogliere imponenti, come ad esempio in Liguria. Qui trovare un appartamento a 50.000 euro può essere una sfida che si può vincere.

Scendendo lungo la costa verso sud, si arriva in Toscana, dove si possono ammirare splendide spiagge di sabbia che si estendono da Massa Carrara a Orbetello. Qui, tra mare e campagna, si può godere di uno dei paesaggi più amati al mondo. Lungo questa costa trovare una casa con vista mare può essere un sogno a portata di mano anche con un budget di 40.000 euro.

Comprare casa al mare in Calabria può essere un vero affare

In Italia si può acquistare una casa al mare a poche centinaia di metri dalla costa di uno dei mari più belli a meno di 40.000 euro? In Calabria è possibile. La Calabria è una terra di meraviglie naturali, ricca di storia e cultura. La sua costa è una delle più belle d’Italia e tra le sue località balneari spicca Diamante, un gioiello nascosto di questa Regione. Acquistare una casa al mare in questa zona può essere una scelta saggia e

conveniente per molte ragioni.

Diamante si trova sulla costa tirrenica e offre una vista mozzafiato sul mare cristallino e sulle montagne alle spalle. La zona è caratterizzata da spiagge incontaminate, grotte naturali e scogliere spettacolari. La natura incontaminata è ideale per gli amanti del trekking e del birdwatching. Inoltre, la vicinanza al Parco Nazionale del Pollino offre possibilità di escursioni nella natura incontaminata.

Comprare casa sul mare con 30.000 euro a Diamante

Acquistare una casa al mare a Diamante può essere una scelta saggia anche per il suo valore di investimento. La zona è ancora poco relativamente poco turistica e i prezzi delle case sono ancora accessibili. Anche se la Calabria sta diventando sempre più popolare tra i turisti e l’attività di affitti a breve termine sta crescendo esponenzialmente.

Attraverso una ricerca sulle piattaforme web più importanti dedicate alle offerte immobiliari è possibile scovare a Diamante anche a meno di 30.000 euro. Per esempio a 40 metri dal mare, in località Grisolia, al momento della scrittura di questo articolo è in

vendita un monolocale. Le dimensioni sono di 45 metri quadrati, è in ottimo stato, con posto auto ed ha in prezzo 28.000 euro.

Comprare casa sul mare con 30.000 euro non è semplice, ma con meno di 40.000 euro qui le offerte non mancano. A Falerna Marina è in vendita un appartamento 3 obbligazioni con rendimenti superiore al 3% annuo per investire in sicurezza fino a 12 mesi di 70 metri quadrati, con due camere e due bagni. La casa si trova in un bel complesso immobiliare ed è a 200 metri dalla spiaggia. Il costo dell’appartamento è di 37.000 euro. Infine nel centro di Diamante è in vendita un monolocale di 32 metri quadri. La casa è in buone condizioni e da qui si può raggiungere la spiaggia a piedi. Il costo dell’immobile residenziale è di 39.000 euro.

(*n.d.r.: L’articolo menziona a titolo gratuoito annunci dei siti di compravendita immobiliare e non risponde in alcun modo di quanto in essi contenuto o affermato. Il Lettore può consultare direttamente le loro pagine per maggiori informazioni più specifiche e dettagliate)