La stagione delle trimestrali torna in primo piano a Piazza Affari con l’attesa dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2023 delle grandi aziende del Ftse Mib. Tra queste, Saipem è particolarmente in vista, con il consiglio di amministrazione che si riunirà presto per discutere i risultati. Le azioni Saipem si avvicinano alla trimestrale ad altissima velocità tanto da risultare le migliori della seduta. Quali sono le attese degli analisti e quelle dell’analisi grafica?

Le attese degli analisti

Gli analisti di Equita prevedono un aumento della redditività nel quarto trimestre grazie al business offshore, sebbene i progetti a bassa marginalità possano ancora influire sui risultati complessivi. Nel 2023, Equita stima ricavi intorno ai 3,027 miliardi di euro, un Ebitda di 235 milioni e un margine del 7,8%. Per il quarto trimestre, si prevede un utile netto rettificato di 32 milioni. L’attenzione è anche sui prossimi sviluppi della pipeline di progetti per la transizione energetica e sul progetto LNG in Mozambico. Per il 2024, Equita ha rivisto al rialzo le stime sull’Ebitda del 3% a causa della maggiore visibilità derivante dalla forte raccolta ordini nel quarto trimestre 2023. Le stime medie degli analisti indicano ricavi superiori a 3 miliardi di euro per il 2023, con un utile netto rettificato di 115,1 milioni. La call del 29 febbraio potrebbe fornire ulteriori dettagli su questi aspetti e su altri temi chiave per gli investitori.

Il 29 febbraio, è prevista la conference call con la comunità finanziaria durante la quale il management illustrerà i conti 2023 e presenterà un aggiornamento del piano strategico.

Le azioni Saipem si avvicinano alla trimestrale ad altissima velocità: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 27 febbraio in rialzo del 4,26% rispetto alla seduta precedente a 1,4930 €.

La tendenza in corso è saldamente rialzista. Tuttavia, c’è un pericolo che incombe all’orizzonte, la resistenza in area 1,5660 €. Già in passato, infatti, questo livello ha frenato l’ascesa delle quotazioni, per cui il suo superamento potrebbe dare un forte impulso al rialzo.

In caso contrario si potrebbe assistere a una ripresa del ribasso.

Lettura consigliata

Le azioni Moncler si avvicinano con cautela alla resa dei conti dei dati societari 2023