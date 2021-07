Il segreto di preparazioni di successo è saper fondere perfettamente i diversi sapori che compongono il piatto. È impossibile, per esempio, pensare di valorizzare il formaggio a tavola servendolo da solo. Necessita di altri alimenti che ne arricchiscono il gusto e ne esaltano il sapore, tra questi: erbe aromatiche, frutta secca, miele, marmellata e tantissimi altri numerosi abbinamenti. Ma quale connubio è migliore di formaggio e frutta fresca durante l’estate? La Redazione di Cucina intende suggerire ai Lettori 10 squisite ricette veloci e gustose con soli 2 alimenti e questi abbinamenti mozzafiato. Frutta fresca e formaggio accompagneranno ogni portata donando un tocco fresco in questa altalena di sapori incredibile.

Da squisiti antipasti a eccezionali primi piatti di formaggio e frutta

Un frutto indubbiamente perfetto per un antipasto fresco è la pera, che suggeriamo di abbinare al gusto sapido del taleggio e alla delicatezza del burro. Basterà ottenere una crema dai due formaggi e usarla per farcire le pere private della polpa interna.

Un altro frutto interessante per l’antipasto è il melone, a cui molti abbinano normalmente il prosciutto. Per un gusto più delicato suggeriamo di sperimentare l’accostamento tra melone e crescenza e contrastare la morbidezza con del pane croccante.

Sulla stessa linea anche una gustosa bruschetta con camembert e albicocche saprà stupire gli ospiti, specie se servita con della pancetta croccante.

Per i primi piatti, invece, suggeriamo di abbinare una crema di provolone al gusto dolce dei fichi in cui tuffare la pasta. È gustosissimo, inoltre, l’abbinamento tra mela, taleggio e un po’ di latte oppure tra speck, fontina e un sugo rosé.

Proseguendo nel menu, un’ottima idea di secondo piatto è quello che fonde formaggio di capra, fichi e pistacchio in un gustoso tortino. Per stravolgere la normale caprese, invece, suggeriamo di alternare la mozzarella a qualche fetta sottile di pesca. In ultimo, una crema di ceci con gorgonzola e arancia.

Il dolce è il pasto che sicuramente consente di spaziare meglio con la fantasia anche nell’abbinamento tra frutta e formaggio. Tra crostate, cheesecake, crumble e torte alla frutta è impossibile non accontentare ogni palato. Un abbinamento vincente è, per esempio, questa torta fredda con ricotta e pesche che si prepara in appena 20 minuti e senza cottura.