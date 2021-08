Nel contesto attuale di mercato non è facile trovare uno strumento d’investimento che abbini la sicurezza della conservazione del capitale con un buon rendimento. Le opportunità non mancano, ma occorre essere abili nel trovare quella che offre il rendimento maggiore. Per chi volesse investire con un orizzonte di lungo periodo, supponiamo almeno 12 anni, in tutta sicurezza, c’è uno strumento che emerge sugli altri. Quest’investimento batte tutti perché offre il più alto rendimento, è sicuro e garantito, infatti fin dall’inizio si conosce quando si guadagnerà.

Chi ha dei soldi sul conto corrente e vuole investirli, prima di tutto deve definire l’orizzonte temporale dell’investimento. Una cosa è volere impiegare il denaro per poterne disporre tra 2 anni e una cosa è avere un orizzonte a 10 anni. Nel primo caso attualmente i conti di deposito rimangono la forma d’investimento più conveniente. Ecco il migliore conto di deposito in assoluto per fare fruttare i soldi ottenere un rendimento sicuro e averli sempre immediatamente disponibili.

Ma se l’orizzonte temporale si dilata fino a 10 anni, allora il conto di deposito non è più utilizzabile. Sarà necessario guardare ad altre forme d’investimento. In questo caso l’investitore deve avere chiaro sia il tempo d’impiego del denaro, sia la sua propensione al rischio. Immaginiamo un risparmiatore che voglia investire il capitale per i prossimi 12 anni e desideri un rendimento certo con la restituzione del capitale. In questo caso le opzioni si restringono a 3 strumenti, Buoni postali, obbligazioni private e Titoli di Stato. I Buoni postali e le obbligazioni governative hanno un grado di sicurezza maggiore rispetto alle obbligazioni private, quindi concentriamoci su queste due soluzioni.

Vi sono diversi tipi di buoni postali. Quelli che offrono un rendimento maggiore con un investimento ultra decennale, sono i Buoni 3×4. Hanno una durata massima di 12 anni e danno gli interessi ogni 3 anni. Utilizzando il simulatore delle Poste si scopre che investendo oggi 20.000 euro a scadenza si avranno 21.079 euro netti, pari a circa il 5,4%.

L’alternativa è investire in un BTP con scadenza simile, nel settembre del 2033, ovvero il BTP con rimborso a settembre del 2033 (Isin IT0005240350). Acquistando adesso quest’obbligazione governativa, a scadenza si otterrà un rendimento netto totale del 7,4%. Questo rendimento è dato dalla somma del flusso cedolare dei prossimi anni a cui, però, va sottratta la perdita in conto capitale. Infatti il bond distribuisce una cedola lorda del 2,45% all’anno. Tuttavia a scadenza il rimborso sarà a 100 punti, molto inferiore ai 119 punti del valore attuale.

Per rendimenti ancora maggiori l’alternativa sono gli ETF

Per un investimento sicuro con rendimento garantito a 10 anni, i titoli di Stato rimangono attualmente i più convenienti. Naturalmente per un investimento di lungo periodo ci sarebbe anche l’alternativa del mercato azionario. Più volte in vari articoli gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno mostrato come statisticamente un investimento sui mercati azionari abbia reso fino al 10% annuo. La soluzione degli ETF (Exchange Traded Fund) è la più consigliata ed alcuni ETF hanno forti potenzialità di crescita. Naturalmente occorre avere la piena consapevolezza che un investimento in azioni non garantisce un rendimento certo e sicuro.

