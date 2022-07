“Il nostro matrimonio è finito perché lui russava”. Una delle tante gag che vediamo nelle commedie e che alla fine sfiorano in molti casi la verità. Forse, tra le tantissime cause di divorzio, russare non sarà nella hit parade, ma è sicuramente un’azione che infastidisce molto il partner. Ma, con buona parte delle nostre signore, che secondo le statistiche, sarebbero in grande rimonta in fatto di russare, rispetto ai maschietti. Togliamoci quindi dalla testa il preconcetto che siano solo i maschi a emettere suoni rumorosi durante la notte, perché secondo gli esperti anche le quote rosa si batterebbero bene. In una recente convention internazionale i medici hanno puntato il dito su tutta una serie di fattori scatenanti del russare notturno. Confermato che a cena non dovremmo mangiare troppo tardi e in maniera troppo pesante, attenzione a qualche curiosità che potrebbe riguardare molti di noi.

Non solo il sonnifero per cercare di prendere sonno

Come smettere di russare la notte non solo cenando prima, ma anche rispettando queste regole per la salute nostra e dei familiari. Le nostre nonne ci hanno insegnato che esisterebbero dei sistemi naturali per cercare di prendere sonno senza utilizzare i sonniferi. Ma, oltre a erbe e tisane, ricordano i medici che non dovremmo assolutamente abusare di alcolici a cena e dopo cena. Se è vero che il 50% degli italiani russerebbe, la colpa potrebbe essere anche dell’alcol eccessivo assunto a sera. Questo, perché le bevande alcoliche favorirebbero il rilassamento dei muscoli della gola. Azione che non permetterebbe quindi di far passare bene l’aria attraverso i canali respiratori.

Come smettere di russare la notte non solo cenando prima ma anche rinunciando a 2 abitudini a tavola e 1 errore comune che bloccherebbero la respirazione corretta

Ricordano gli esperti che gli obesi e le persone sovrappeso avrebbero più possibilità di russare durante il sonno. Tecnicamente, aumentando il volume dell’addome, con un eccesso di presenza di grassi, avverrebbe una compressione sui polmoni e sulle vie aeree. Questo creerebbe dei disturbi agli scambi d’aria che ci sono all’interno del nostro organismo, andando a minacciare la regolarità dell’ossigeno. Ecco, quindi che ancora una volta gli esperti consigliano di mantenere il più possibile un corretto peso forma.

