Con il caldo un affettato di frutta è una delle pietanze che più si preferisce. L’estate porta con sé tanta frutta e verdura buona. Tra questi ci sono le nespole.

Si tratta di frutti molto dolci e succosi, originari del Giappone ma adesso si trovano davvero in tutto il Mondo. Derivano da un albero spinoso che non cresce al di sopra dei 5 metri d’altezza. La loro buccia è ruvida al tatto per la presenza di una sorta peluria. Sono piccoline e hanno un colore marrone chiaro/aranciato. Le nespole sembrerebbero molto indicate, anche nella medicina antica, grazie alle mille proprietà che presenterebbe. Sono inoltre dei frutti davvero con poche calorie, solo 47 per 100 g di prodotto e contengono tanta acqua. I valori nutrizionali sono così distribuiti:

87 g di acqua;

1,7 g di proteine;

0,2 g di grassi;

12 g di carboidrati;

1,7 g di fibre.

È un frutto ricco di vitamine e sali minerali, in particolar modo il potassio che è presente in 266 mg.

Ottime sono le proprietà di questo frutto di stagione con poche calorie ma bisogna stare attenti a questa sostanza nel nocciolo

Adesso andiamo a vedere da più vicino quali sarebbero i benefici che potrebbero essere d’aiuto in determinate situazioni.

Prima di tutto bisogna dire che è un frutto con proprietà antinfiammatorie e proprietà diuretiche. Vengono infatti particolarmente considerati degli alimenti utili in caso di problemi intestinali e per migliorarne la funzionalità. Inoltre in base a quanto è maturo o meno il frutto, si possono presentare delle proprietà diverse. Ad esempio se il frutto è troppo maturo potrebbe avere proprietà lassative, al contrario se maturo invece avrebbe un potere astringente.

Grazie al contenuto di potassio proteggerebbe l’apparato cardiovascolare e anche altri sali minerali come manganese e ferro controllerebbero i valori della pressione sanguigna. Una delle vitamine che sono presenti nelle nespole è la vitamina A, che avrebbe un effetto della retina e quindi potrebbe essere ottima per la salute della vista.

La presenza di fibre invece aiuterebbe a ridurre i livelli di colesterolo del sangue, impedendo ai grassi di essere assorbiti. Quindi possiamo dire che ottime sono le proprietà di questo frutto di stagione, presenterebbe davvero tanti benefici per la salute dell’uomo. Si potrebbe anche definire un alimento fitoterapico, questo perché le foglie del nespolo vengono utilizzati anche per curare la tosse.

Non ci sono particolari controindicazioni legate all’assunzione delle nespole. Ovviamente come tutte le cose non bisogna esagerare e inoltre bisogna stare attenti al nocciolo. All’interno di esso c’è una sostanza, l’acido cianidrico, che è tossico per la salute dell’uomo e non va mangiato.

