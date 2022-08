Le scarpe sono la passione di molte persone. Dal tacco alto alle scarpe da ginnastica, tutti noi abbiamo un debole per le calzature. Però, essendo scarpe non è raro che si sporchino frequentemente. In particolare in estate, quando un acquazzone ci prende alla sprovvista.

Quelle più soggette allo sporco sono sicuramente le scarpe bianche. Infatti, non è difficile fare macchiarle con terra. Inoltre, con il passare del tempo potrebbero iniziare ad ingiallirsi.

Non disperiamo, perché con alcuni trucchi le nostre scarpe torneranno bianche come nuove. Ci sono, infatti, molti metodi naturali che ci permettono di sbiancare le nostre scarpe, anche senza la candeggina.

Il bicarbonato e il limone

Ci sono diversi modi per pulire le scarpe bianche senza rovinarle. Il primo è quello di lavarle con il bicarbonato. Ci basterà mettere un paio di cucchiai dentro un bicchiere di acqua tiepida. Prendiamo un panno e immergiamolo nella soluzione. Poi strofiniamolo sulle scarpe fino a quando non torneranno ad essere bianche. Facciamo asciugare all’aria e sotto il sole.

Anche il limone è un ottimo rimedio. Infatti, non tutti conoscono il suo potere sbiancante. Questo è dato dall’acido citrico, che permette di smacchiare le superfici. Anche in questo caso, possiamo diluirlo con dell’acqua tiepida. Poi con una spugna, strofiniamo le nostre scarpe e noteremo che lo sporco si toglierà facilmente.

Un altro rimedio completamente naturale è quello del latte freddo. Infatti, possiamo mettere le scarpe dentro una bacinella con latte freddo per un’intera notte. In questo modo le macchie saranno più facili da togliere e basterà strofinare con uno straccio. Poi risciacquiamo accuratamente e lasciamo asciugare al sole. Questo metodo è ottimo per tutti i tipi di scarpe, anche quelle più delicate.

Come smacchiare le scarpe bianche a mano e in lavatrice

Infine, possiamo utilizzare due prodotti che vengono direttamente dal campo della moda. Sono l’acqua micellare e il latte detergente. Per la prima, basta utilizzare un batuffolo di cotone immerso nella soluzione, che andrà strofinato accuratamente sulle macchie. Il latte detergente è un vero e proprio alleato per la pulizia delle scarpe. Versiamolo su un dischetto struccante e applichiamolo sulle macchie. Lo sporco sparirà in fretta, soprattutto se si tratta di scarpe di pelle.

Se le nostre scarpe non sono particolarmente delicate, allora possiamo anche procedere al lavaggio in lavatrice. Evitiamo scarpe in pelle o che hanno decorazioni delicate. Possiamo metterle dentro un sacchetto per proteggerle. Il consiglio è quello di non lavare a più di 40 gradi e scegliere un programma delicato. Inoltre, aggiungiamo un po’ di bicarbonato al detersivo per renderle ancora più pulite. Evitiamo la centrifuga, perché potrebbe rovinare il nostro cestello.

Ecco, dunque, come smacchiare le scarpe bianche a mano e in lavatrice, con rimedi naturali.

