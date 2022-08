Se per noi è giunta l’ora di farci un viaggetto, anche se di pochi giorni, e non abbiamo ancora scelto la destinazione, forse potremmo prendere in considerazione un’oasi naturalistica sulle sponde di un lago balneabile. I laghi sono un’ottima alternativa al mare. Hanno acque fresche in cui tuffarsi, spesso sono meno affollati delle spiagge e si inseriscono all’interno di aree fresche e boscose.

Ce ne sono tanti in Italia distribuiti su tutto il territorio. E se il Nord la fa da padrone, anche nel resto della penisola ne troviamo di spettacolari. Tra Roma e Napoli c’è un lago dalle acque caraibiche da visitare anche solo per un giorno.

Un luogo incontaminato in cui il tempo sembra essersi fermato

Siamo nel centro d’Italia, sulle sponde del Lago di Castel San Vincenzo. Definito i Caraibi del Molise per il meraviglioso colore turchese delle sue acque, è un bacino artificiale che si stende al di sotto delle vette delle Mainarde. È nato verso la fine degli anni ’50 per realizzare una centrale idroelettrica. Le acque sono balneabili ed è possibile praticarvi anche la pesca.

Il lago prende il nome dal borgo di San Vincenzo, una minuscola località che conta appena 500 abitanti ed è inserito nell’area protetta del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. È un luogo incontaminato in cui il tempo sembra essersi fermato.

È possibile praticarvi sport d’acqua ed equitazione, e trovare servizi tra cui un campeggio e un bar-ristorante. Per gli amanti dell’escursionismo ci sono suggestivi percorsi su sentieri di montagna. Come quello che raggiunge l’eremo di San Michele a Foce a 930 metri di altitudine, da cui si gode di una vista a 360 gradi sul territorio circostante. Il percorso è praticabile solo a piedi lungo un sentiero che si arrampica sulla montagna.

Tra Roma e Napoli c’è un lago dalle acque caraibiche per un picnic estivo

È un luogo adatto anche semplicemente per un picnic estivo, ma può diventare la base per una vacanza nel Molise, una regione piccola ma con tanti gioielli da esplorare. A cominciare dai borghi minuscoli e splendidi, attraversati da vicoletti e stradine tortuose e abbarbicati lungo i fianchi delle montagne.

Per chi ama i percorsi sfidanti c’è il Ponte Tibetano di Roccamandolfi che attraversa il canyon del fiume Callora nella Riserva Naturale che ha lo stesso nome. E una natura impervia fatta di boschi e pareti rocciose.

Non mancano le aree archeologiche, come il Teatro sannitico di Pietrabbondante, in un territorio che vanta insediamenti antichissimi. E infine il mare con larghe spiagge sabbiose e pulite e ampie zone libere che si alternano ad aree attrezzate.

E per mangiare? Anche l’offerta gastronomica è interessante, fatta di sapori antichi e autentici. A cominciare dalla pasta e dal pane per finire ai salumi e ai formaggi tra cui spiccano specialità molto conosciute. Come il caciocavallo di Agnone o il pecorino di Capracotta. Lungo la costa si può gustare pescato freschissimo.

Lettura consigliata

Mare tropicale a due passi dall’Italia per una vacanza economica da sogno