Quando compri la crema solare è fondamentale controllare questo parametro spesso dimenticato 

La varietà di raggi emanati dal sole è molto ampia. Una crema solare efficiente contro tutte le insidie del sole non ci protegge solamente contro i raggi UVB.

Tutti avremo dimestichezza con il parametro offerto dalle creme solari relative al grado di protezione bassa, media o alta. Trattasi di quello che troviamo indicato come livello SFP, una sigla che corrisponde alla funzione di protezione solare (Sun function protection). Quel dato fa riferimento alla schermatura che il prodotto compie sulla nostra pelle contro i famosi raggi UVB, che sono quelli responsabili di scottature e bruciature. Un parametro, questo certamente utile nel guidarci verso la protezione delle scottature immediate.

Negli ultimi anni, però, la scienza si sta sempre di più concentrando sull’importanza della protezione contro i raggi UVA. Vediamo come mai quando compri la crema solare è fondamentale controllare questo dato decisivo per la salute della nostra pelle. Talvolta, infatti, spendere qualche euro in più per la scelta di un buon prodotto può valere la pena dell’investimento compiuto.

Perché è fondamentale

Non tutte le creme solari sono attrezzate per fornire questa protezione. I raggi UVA penetrano maggiormente in profondità nella pelle, e potrebbero avere conseguenze meno evidente e più a lungo termine. Sono noti soprattutto a quanti frequentano i centri solari: infatti le lampade artificiali emettono un livello anche dieci volte superiore di raggi UVA rispetto a quelli emessi naturalmente dal sole.

Sono studiati perché sarebbero responsabili di invecchiamento prematuro della pelle: possono essere responsabili della formazione di macchie e rughe, ad esempio. E come spiegano gli esperti della Fondazione Veronesi, si stanno portando avanti studi sulle possibili relazioni con l’insorgere del melanoma. L’ulteriore insidia è causata dalla circostanza che i raggi UVA sono indifferenti alla velatura delle nuvole o degli ombrelloni, ed il solo fatto di non risultare scottati non significa che lo strato più profondo della pelle, il derma, non li abbia percepiti.

Questo significa una cosa: l’acquisto delle creme solari deve essere effettuato con attenzione, visto che non tutte le marche propongono una protezione completa anche di questo parametro. Peraltro, proprio come con riferimento ai raggi UVB, anche nel caso della protezione UVA ci sono dei livelli di protezione standard da seguire.

Si raccomanda la scelta di un livello che sia almeno pari ad un terzo del livello di protezione garantita dal livello SFP. Ciò significa che se la protezione che utilizziamo fosse alta o molto alta (rispettivamente un livello che va da 30 a 50, oppure sopra i 50), allora dovremmo scegliere un prodotto che garantisce una protezione per raggi UVA attorno alle 15 unità).

