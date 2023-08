La pancia gonfia ti rovina la prova costume? Sgonfiala velocemente con questi trucchi degli esperti: non spenderai un euro

Non importa che tu sia stato ligio al dovere ed abbia fatto sessioni di palestra e abbia mangiato bene. La pancia gonfia potrebbe rovinare tutti i tuoi sforzi. Devi sapere che ci sono dei validissimi rimedi naturali a cui potrai ricorrere per sgonfiare la pancia in tempi record. Se vuoi conoscerli e provarli, continua la lettura di questo articolo.

Agosto è il mese delle vacanze estive. Molti di noi hanno scelto il mare come meta per le vacanze e dovranno finalmente affrontare la tanto temuta prova costume. Il gonfiore addominale può avere diverse cause e ha una durata variabile. Infatti, può dipendere da un’alimentazione scorretta o troppo abbondante e persino da disturbi gastrici. Devi sapere che se la tua vacanza è alle porte non devi temere: oggi siamo qui per rivelarti tre trucchi per avere di nuovo la pancia piatta velocemente.

La pancia gonfia ti rovina la prova costume? Partiamo dal cibo: cosa evitare e cosa scegliere

Può sembrare scontato, ma se noti di avere la pancia gonfia non bere bibite gassate. Ma anche le bevande acide come il tè o il caffè. Bevi piuttosto tanta acqua: favorisce la digestione e contrasta i problemi correlati, come ad esempio il gonfiore addominale. Tra i cibi, invece, evita le pietanze fritte, i legumi e le verdure Crucifere, poiché fanno gonfiare la pancia. Infine, cerca di limitare prodotti lievitati, come pane, pizza, torte e biscotti.

Al contrario, secondo gli esperti, ci sono dei cibi che possono aiutare a sgonfiare l’addome. Frutta e verdura, in particolare gli alimenti che favoriscono l’eliminazione dei gas e anche quelli ricchi di potassio. Tra questi abbiamo banane, ananas e papaya, ma anche gli asparagi e i finocchi, la zucca e il sedano. Tra i cereali, scegli la quinoa: questo è un ottimo alleato contro la pancia gonfia poiché privo di glutine. Infine, non dimenticare di mangiare lo yogurt bianco, ricco di probiotici, e lo zenzero che stimola gli enzimi digestivi.

Un rimedio da bere: facile e veloce da preparare, bastano 3 ingredienti

Menta, finocchio e cumino: prepara una tisana per sgonfiare la pancia. La menta, e soprattutto il mentolo, aiutano ad avere la pancia piatta. Il cumino controlla i gas addominali e il finocchio ha proprietà diuretiche e carminative.

Tutto ciò che devi fare è mettere 2 cucchiai di semi di cumino in una tazza d’acqua fredda e lasciarla riposare tutta la notte. A parte, invece, fai bollire dell’acqua e aggiungi delle foglie di menta e qualche semino di finocchio. Filtra l’infuso e mixalo con l’acqua di cumino. Bevi l’infuso due volte al giorno e la tua pancia tornerà piatta molto in fretta.

Cerchi un rimedio lampo? Ti serviranno solo 5 minuti

La pancia gonfia ti rovina la prova costume? Prova con un massaggio mirato davvero facile e veloce da fare. Fai pressione con quattro dita sul ventre compiendo movimenti circolari. Prima procedi in senso orario per 2 o 3 minuti, dopodiché massaggia in senso antiorario per altri 3 minuti.

Questo massaggio aiuta a rilassare i muscoli addominali, l’intestino e a smaltire il gas in eccesso: l’hai già provato?