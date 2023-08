Le sneakers bianche di Deva Cassel spopolano ovunque: scopri come indossare con stile la nuova tendenza dell’estate

Le celebrities lanciano sempre nuove mode e tendenze che affascinano. A dettare l’ultima moda è l’incantevole figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La ragazza non indossa tacchi vertiginosi, ma un semplicissimo paio di sneakers che fanno subito tendenza. Scopri quali sono e come indossarle per uno stile comodo e unico.

La giovane Deva Cassel non solo è bella da togliere il fiato ma è anche già una ragazza in carriera. Ha soltanto 18 anni, ma la ragazza è già modella e attrice cinematografica di spicco. Probabilmente essere figlia d’arte aiuta, ma ciò che non lascia dubbi è il fatto che la sua bellezza acqua e sapone conquista tutti. Quest’anno, con grande semplicità, la figlia di Monica Bellucci ha sfoggiato un look spettacolare che tutte le teenager, ma anche le donne di 40 e 50 anni, vogliono e possono copiare. Vuoi saperne di più? Continua a tenerci compagnia!

Le sneakers bianche di Deva Cassel senza dubbio sono le scarpe più amate e comode dell’estate

In passerella indossa tacchi altissimi e abiti succinti, ma la giovane modella fuori dal lavoro dimostra la sua tenera età. Una foto sui social ed è fatta: questo look urban chic sfoggiato da Deva Cassel fa subito tendenza. La modella nella foto è in posa per un selfie e indossa un paio di bermuda di jeans e una t-shirt oversize di colore bianco.

A completare il look, un paio di sneakers bianche sopra dei calzettoni lunghi bianchi. Le scarpe sono legate con i lacci in modo semplice e casalingo e forse è anche questo a conquistare il pubblico. Semplicità e naturalezza rendono questo look acqua e sapone molto apprezzato e ricercato. Inoltre, è facilmente replicabile e ognuno di noi può vestirsi come Deva.

Ecco le scarpe di Deva Cassel: belle e alla portata di tutti

Le sneakers bianche di Deva Cassel sono le Nike Air Force 1 Triple White. Queste scarpe, dalla linea semplice ma inconfondibile, le trovi nello store online della Nike, ma anche su Amazon, Zalando e nei migliori negozi. Questo modello classicissimo della Nike costa poco più 100 euro. Potrai indossarle senza problemi su jeans e shorts, ma anche con una minigonna per rendere il look più acqua e sapone. Vuoi copiare il look di Deva? La ragazza sfoggia una chioma mossa fluente, un paio di maxi occhiali da sole e diversi anelli.

Questo look è perfetto per tutti i giorni, comodo e glamour al tempo stesso. Sfoggialo per andare al lavoro, all’università o semplicemente per fare una passeggiata in centro città. Le sneakers bianche sono il capo passepartout che tutti dovremmo avere nell’armadio. E tu come le indossi?