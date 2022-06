Le caratteristiche generali dei vari segni zodiacali delle volte sembrano calzare a pennello. Incontriamo una persona, ci facciamo un’idea di com’è fatta e appena chiediamo il segno non ci stupiamo. Si tratta sempre di previsioni e valutazioni che possono cambiare, certo, ma l’astrologia molto spesso non sbaglia.

Gli elementi che caratterizzano il proprio segno sembrano influenzare molto il nostro carattere e la nostra personalità. E allora perché non dovrebbero in qualche modo definire a grandi linee dei tratti specifici? Ma stabilire quali segni zodiacali siano i più intelligenti in assoluto non è semplice. L’influenza dei pianeti il giorno della nostra nascita può essere un fattore, ma ne esistono molti altri. Però oggi vedremo quali segni hanno delle caratteristiche speciali che li fanno emergere per intelligenza e astuzia.

Quali sono i 3 segni più intelligenti e ingegnosi dello zodiaco sempre pieni di idee e con fascino da vendere

Uno dei segni che sembrerebbe essere il più intelligente tra gli altri è sicuramente l’Acquario. Grande pensatore, è dotato di una predisposizione importante al pensiero analitico. Ha delle doti che sembrano quasi essere una sorta di sesto senso, guardandole dall’esterno. Questa aura di grande cultore delle arti matematiche fa dell’Acquario una persona molto affascinante. È facile rimanere incantati mentre l’Acquario parla di un qualsiasi argomento che lo appassiona. Non per niente è anche uno dei 5 segni più affascinanti dello zodiaco.

Una caratteristica particolare

Il prossimo segno che si può definire tra i più intelligenti dello zodiaco è il Sagittario. Questo segno di Fuoco dal carattere travolgente non ama perdere nessuna sfida. Questo suo carattere primatista fa del Sagittario un segno dal grande acume e astuzia. Sa applicarsi in tutto quello che lo interessa e non gli viene difficile eccellere. Questa sua dote lo rende anche uno dei segni più socievoli tra tutti, che sa rapire la folla con un solo sguardo.

Finiamo con il segno del Cancro, che sembrerebbe avere un altro tipo di intelligenza, quella emotiva. Non che l’intelletto non sia pareggiabile agli altri, ma è un segno molto empatico. Questo porta i nati sotto il segno del Cancro a usare questa caratteristica per capire meglio le persone. Una dote da non trascurare che li rende tra i più fascinosi. Il Cancro forse non è un grande culture dello studio, ma questo non significa non essere intelligenti. È una persona pratica che sa prepararsi bene in quello che fa.

Ecco quali sono i 3 segni più intelligenti e ingegnosi fra tutti e 12 i segni zodiacali. Ovviamente si tratta di valutazioni che non comprendono anche l’ascendente e altre caratteristiche dei segni. Però, è anche vero che delle volte il segno zodiacale conferma l’idea che ci facciamo di una persona.

Lettura consigliata

Sono questi i 3 segni più carismatici dello zodiaco che vivranno un’estate travolgente ricca di gratificazioni e una fortuna sfacciata