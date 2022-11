Come si usa la moka per usi alternativi e sfiziosi

Tutti gli amanti del caffè sanno come funziona una moka, come si lava e quali sono i trucchi per fare un buon caffè.

È un utensile talmente diffuso e amato che alcuni lo scelgono anche come bomboniera da matrimonio. Esistono infatti diversi modelli e si può scegliere tra caffettiere colorate o mini, ideali per un ricordo originale.

La moka napoletana è conosciuta in tutto il Mondo ed è sinonimo di italianità. Naturalmente ci sono state molte evoluzioni della macchinetta del caffè ed oggi ce ne sono anche da usare sui fornelli a induzione.

Come si usa la moka per fare un caffè cremoso

Il profumo del caffè fatto con la moka è inimitabile. Spesso però non riusciamo ad ottenere la cremosità tipica del caffè del bar. Innanzitutto è fondamentale scegliere tra le migliori miscele in commercio. L’Italia conta moltissime torrefazioni artigianali e storiche dalle quali si può comprare del caffè in polvere o in grani di ottima qualità.

La polvere usata per la moka è solitamente meno fine rispetto a quella del bar e la pressione della macchinetta casalinga è minore rispetto alle macchine da espresso. Questi due fattori incidono sulla morbidezza del caffè. Tuttavia per fare un caffè perfetto anche a casa dovremo mantenere la fiamma al minimo e togliere dal fuoco non appena sentiamo il gorgoglio. In questo modo estrarremo solo le parti più nobili del caffè ed il gusto sarà migliore. Per aggiungere piacevolezza alla tazzina, possiamo versare in un bicchiere due cucchiaini di zucchero e unire le prime gocce di caffè che sale. Montiamo e distribuiamo la cremina nelle tazze dopo aver versato il caffè. Potrebbe essere sufficiente come dolcificante.

Caffè schiumato, shakerato o aromatizzato

Come si usa la moka per un caffè schiumato? Al posto della cremina zuccherata potremmo aver voglia di arricchire la tazzina con della schiuma di latte. Se disponiamo di un bricco con stantuffo basterà scaldare il latte ed agire col pistone per avere una schiuma densa. In alternativa possiamo versare del latte caldo in una bottiglietta di plastica e agitare fino a quando non si sarà creata la schiuma.

Lo shakerato richiede per ogni tazzina di caffè 3 cucchiai di zucchero di canna liquido e 8 cubetti di ghiaccio. Basterà inserire nello shaker il ghiaccio e lo zucchero, versare il caffè bollente e agitare per circa 15 secondi. Si potrà servire filtrando il ghiaccio.

Per aromatizzare il caffè si può inserire nell’imbuto insieme alla polvere un cucchiaino di cannella, dei chiodi di garofano, cardamomo o anice stellato. Tutte spezie che doneranno al caffè un sapore originale e gradevole.

La ricetta semplice del vin brulè con la caffettiera

Quando il freddo incalza e per contrastare i sintomi del raffreddore, un buon vin brulè è l’ideale.

Vediamo come si usa la moka per fare un vino speziato semplice e veloce. Scegliamo un vino come ad esempio il Sangiovese e il Lambrusco. Oppure compriamo del Barolo o Nebbiolo, usiamo insomma vini che possano essere suadenti e carezzevoli al palato. Versiamo il vino nella caldaia della moka, nella stessa quantità che usiamo per l’acqua. Nell’imbuto mettiamo della scorza d’arancia, bacche di ginepro, stecche di cannella, anice stellato, chiodi di garofano e, se piace, noce moscata. Mettiamo sul fuoco e in pochi minuti avremo un profumatissimo vin brulè.

Con la macchinetta del caffè possiamo anche preparare infusi e tisane, utilizzando acqua e mettendo le erbe nell’imbuto.

Consigliamo di non adoperare per il caffè la stessa moka con la quale facciamo tisane o vin brulè, potrebbe alterare il sapore dell’espresso.