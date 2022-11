Segni zodiacali sotto stress a novembre causa Marte e l’eclissi di Luna piena

Questo mese di novembre sembra uno dei più strani dell’anno. Vi è una riunione inattesa di pianeti e di eventi celesti che potrebbero anche far immaginare il peggio. Un’aria non affatto rilassante mette sotto stress vari segni zodiacali.

Novembre e i segni in festa con l’eclissi di Luna

Intanto non tutto si tinge di nero in questo novembre 2022. Due segni sono baciati dalla fortuna e ne godono i frutti. Lo Scorpione è il primo, grazie al fatto che il Sole transita nel suo segno durante novembre. Allora affari, lavoro e amore a gonfie vele per questo segno. Anche il Toro a novembre si gode la presenza della Luna e di una certa dose di fortuna.

L’8 novembre infatti in buona parte del Mondo si potrà assistere all’ecclissi totale di Luna. Gli americani la chiamano la Luna del Castoro e sarà visibile in tutto il Continente americano, Asia e Australia e in Scandinavia e Islanda.

Si dice che un’eclissi o elimina totalmente qualcosa, o porta a compimento il lavoro intrapreso prima. Qualcosa prenderà compimento allora nella nostra vita. Ad accompagnare la Luna ci sarà anche Urano che la Luna incontra nel segno del Toro.

Brutti presagi si affollano, perché la Luna agisce verso un compimento, Urano infonde energie rivoluzionarie e il Toro è un segno testardo. Un mix veramente micidiale. Ma non è finita.

Segni zodiacali sotto stress a novembre con Marte, Giove e Urano retrogradi

In questo periodo di novembre troveremo anche il pianeta Marte col suo movimento retrogrado. Viaggia in questo modo nel segno dei Gemelli dal 30 ottobre e continuerà così fino al 12 gennaio prossimo. Anche Giove si trova in movimento retrogrado fino al 23 novembre. Infine Urano, che troviamo in Toro fino al 22 gennaio 2023, anch’esso sarà retrogrado.

Per quanto riguarda Marte, questi rappresenta le nostre energie concrete, dirette a realizzare gli obiettivi più ambiziosi che ci prefiggiamo. Tuttavia quando il movimento diventa retrogrado, questi aspetti è come se si volgessero al contrario o rallentassero. Il passaggio del Pianeta della guerra in Gemelli non augura nulla di buono. Enormi forze si concentrano nel segno più irresponsabile dello zodiaco. Non c’è da meravigliarsi allora se ci saranno segni zodiacali sotto stress a novembre.

Giove retrogrado e la generosità risvoltata

Riguardo a Giove invece lo troveremo nel segno dei Pesci fino al 23 novembre e sempre in moto retrogrado. Giove rappresenta la generosità e l’aiuto celeste per realizzare le cose necessarie. Tuttavia con il suo movimento retrogrado, anche Giove potrebbe entrare in conflitto col nostro piano. Invece della generosità si potrebbe far fronte a un’influenza di forze egoistiche. Il segno dei Gemelli infatti porta la dualità dentro di sé non risolta del conflitto fra bene e male.

Infine abbiamo Urano anch’esso retrogrado. È noto come il Pianeta della ribellione o meglio del cambiamento. Mette in discussione tutte quelle che sono le acquisizioni finora raggiunte per proiettarle verso una nuova trasformazione. Forse il punto di nascita di una nuova era.

In definitiva un novembre che si presenta abbastanza strano.