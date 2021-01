La farina integrale, rispetto a quella di tipo 00, si utilizza per molte delle preparazioni in cucina, e si preferisce spesso per il suo maggior apporto di fibre, di sali minerali e pure di vitamine. Ma soprattutto la farina integrale spicca per il suo minor contenuto di carboidrati complessi. Ed è ottima pure come alternativa alla farina 00 per la preparazione dei dolci.

Ecco allora come si prepara una torta ricca di gusto con la farina integrale e davvero con pochi ingredienti.

Partendo da 400 grammi di farina integrale, per la torta servono quattro uova, 100 grammi di gocce di cioccolato, 120 ml di olio di semi. E ancora una bustina di lievito per dolci e 200 ml di latte parzialmente scremato. Nonché 300 grammi di zucchero di canna. Oltre a un’arancia che servirà per grattugiare la buccia.

Ecco come si prepara una torta ricca di gusto con la farina integrale

Per la preparazione dell’impasto, muniti di una ciotola capiente, si parte con le uova e con lo zucchero mescolando fino ad ottenere un composto non solo liscio, ma anche omogeneo. Dopodiché si può aggiungere l’olio di semi e il latte parzialmente scremato continuando a mescolare.

Per poi aggiungere e mescolare, dopo che si sono unite insieme in un’altra ciotola, la farina, il lievito per dolci, le gocce di cioccolato e la scorza dell’arancia.

L’impasto per la torta è ora pronto per essere trasferito in uno stampo che, delle dimensioni adeguate, è stato rivestito con la carta da forno. Per cuocere la torta, su forno statico che è stato preriscaldato a 180 gradi, basteranno all’incirca trenta minuti di cottura. Evitando però di aprire lo sportello del forno durante la cottura. E questo al fine di non rischiare che il dolce possa sgonfiarsi. Si tratta, nello specifico, di uno dei trucchi e dei segreti per la preparazione dei dolci che è riportato in questo articolo.