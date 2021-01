Cosa cucinare oggi? Ecco la nostra idea! Il gateau di zucca è uno sfornato molto più leggero del gateau di patate.

È un piatto da preparare per cena o per pranzo, molto saporito e ideale, sia in autunno che in inverno.

In questo articolo, proponiamo la ricetta del gateau di zucca, per tutti gli amanti di questo frutto delizioso. La farcitura del gateau, può essere variata a proprio piacimento e secondo i propri gusti. Lo sfornato è gratinato fuori e morbido dentro, farcito con pancetta e provola affumicata, praticamente irresistibile e facile da fare.

Ecco la ricetta del gateau di zucca per tutti gli amanti di questo frutto.

Ingredienti

1,5 kg di zucca senza buccia;

100 g. di pancetta affumicata;

50 g. di grana;

1 uovo intero;

pan grattato;

sale;

rosmarino;

1 cucchiaio di burro;

1/4 di provola affumicata.

Procedimento

Bollire la zucca in una pentola, con abbondante acqua.

Passare la zucca con un passaverdure e strizzare la purea, in un panno di cotone.

Fare raffreddare e se la purea ha espulso ancora acqua, strizzare di nuovo.

Mettere la purea in una terrina e aggiungere l’uovo, il sale, la grana e mescolare. A questo punto, aggiungere la provola affumicata e la pancetta, tagliati a pezzetti. Girare per bene, facendo amalgamare gli ingredienti.

Prendere una teglia, imburrarla e infarinarla con il pangrattato.

Versare il composto, cospargere la superficie con un velo di pan grattato e delle fettine di burro.

Inserire nel forno preriscaldato a 180 gradi, per circa quaranta minuti.

Giunto a metà cottura, tirare dal forno e con l’aiuto di una forchetta, rigare la superficie del gateau.

Inserire nel forno e procedere la cottura, fino a quando non si sarà formata una crosticina dorata sulla superficie.

Una volta cotto, togliere dal forno e lasciarlo raffreddare. Può essere servito sia caldo che freddo.