Per chi ama i dolci, ecco i trucchi e i segreti che pochi sanno per preparare un ciambellone alto e soffice. Si tratta del classico dolce della nonna ottimo per la prima colazione ed anche per la merenda. Per la preparazione è necessario fare molta attenzione a partire dalla scelta selezionata degli ingredienti, e fino ad arrivare alla cottura e passando per l’importanza dello sbattitore elettrico.

Nel dettaglio, per la preparazione del ciambellone, affinché dopo la cottura sia alto e soffice, occorre fare molta attenzione all’uso delle uova. In particolare, le uova da mettere nell’impasto devono infatti essere sempre e rigorosamente a temperatura ambiente.

Inoltre, gli albumi devono essere lavorati a parte montandoli a neve. E versandoli nell’impasto solo dopo che i tuorli saranno stati lavorati con il burro e con lo zucchero. Ed anche solo dopo che, continuando a mescolare, sarà stato aggiunto pure il lievito e la farina. Il tipo di farina da utilizzare per il ciambellone deve essere quello 00 e deve essere passata al setaccio. Aggiungere poi nella ricetta l’amido di mais al fine di dare al ciambellone, nello stesso tempo, morbidezza ed un gusto friabile.

In più, lo sbattitore elettrico è fondamentale per ottenere un ciambellone alto e soffice. E questo perché non solo questo permette di montare perfettamente a neve gli albumi ma pure di amalgamare bene i tuorli, lo zucchero ed anche la farina evitando la formazione di grumi.

Per quel che riguarda invece la cottura, è tassativamente vietato cuocere il ciambellone se il forno non è stato precedentemente riscaldato a 180 gradi. Così come, senza cadere nella tentazione di controllare e di toccare il ciambellone, è altresì preferibile non aprire il portello del forno almeno nei primi 20 minuti di cottura.