Come si mettono le posate e il tovagliolo a tavola? Queste regole del galateo non ammettono errori

Quante volte ci blocchiamo, quando abbiamo un ospite, davanti alla preparazione della tavola. A partire dalle posate che non sappiamo mai come metterle? Va prima il cucchiaio o la forchetta? E il coltello? Vanno a sinistra o a destra del piatto? In che modo? E il tovagliolo come deve essere piegato?

Quante volte ci ritroviamo con degli ospiti a casa, alle prese con la preparazione della tavola. Fin che siamo tra di noi, della famiglia, nessun problema, ma se arrivano delle persone in casa, le cose cambiano. Perché, anche se sono amici, poi, magari, appena usciti ti criticano.

Imparare a preparare una tovaglia come si deve, non è banale. Almeno, se volessimo seguire le regole del Galateo, che non ammettono dubbi. Il problema è sapere a chi rivolgersi, per avere le giuste informazioni.

Csaba dalla Zorza, uno dei volti più noti della televisione italiana. Oltre a essere una apprezzata chef, Csaba ha fatto diversi programmi televisivi. Come il famoso Cortesie per gli ospiti che, ancora oggi, tiene compagnia, ogni giorno, a molte persone. In particolare, è una grande esperta anche di buone maniere e di mise en place.

Oltre a essere una apprezzata chef, Csaba ha fatto diversi programmi televisivi. Come il famoso Cortesie per gli ospiti che, ancora oggi, tiene compagnia, ogni giorno, a molte persone. In particolare, è una grande esperta anche di buone maniere e di mise en place. Ecco perché se avessimo dubbi su come si mettono le posate e il tovagliolo a tavola, lei ce li toglierebbe tutti.

In realtà, è lo stesso Galateo a svelarci l’esatta posizione di ogni posata. Che sono l’incubo per tante persone. Il primo consiglio del Galateo è che vanno messe più lontane dal piatto quelle che andranno utilizzate prima.

Poi, procedendo verso il piatto, dovremo mettere le altre che saranno utilizzate per le portate a seguire. Una cosa importante, errore che tanti facciamo, è che non tutte le posate vanno messe a destra. Infatti, le forchette vanno messe a sinistra del piatto. Se dovessimo usarne due, vale la regola che all’esterno si mette quelle che useremo per il primo. Insomma, si parte da quella dell’antipasto. Ah, i rebbi sempre all’insù.

Passiamo al resto delle posate. Subito alla destra del piatto ecco che dovremo mettere il coltello. Ricordiamoci che la lama non va rivolta all’esterno, ma verso il piatto. A destra del nostro coltello, dovremo mettere il cucchiaio nel caso ci sia un primo di brodo.

E i tovaglioli come vanno piegati? Può essere piegato, in modo semplice, senza arzigogoli, a triangolo o a rettangolo. E va messo a sinistra, non a destra come siamo soliti fare. Si potrebbe anche mettere sopra il piatto, nel centro. Il piattino del pane? A sinistra, sopra le forchette. I bicchieri? A destra, sopra coltello e cucchiaio.