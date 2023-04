Ecco i 5 errori nel cambiare l’arredamento della casa da non fare mai più grazie a questi consigli di Paola Marella. Sei ancora in tempo a rimediare

Ogni tanto ci prende la voglia di cambiare arredamento per dare un volto nuovo alla nostra casa. Solo che, se non ci affidiamo ad una esperta come Paola Marella, si rischia di fare dei bei disastri. Sono tanti, infatti, gli errori che potremmo commettere nell’arredare l’appartamento con il fai da te. Li elenca la stessa Marella ed ecco quali sono.

Vi è mai presa la voglia irrefrenabile di cambiare improvvisamente l’arredamento della vostra casa? Un po’ come si fa con il taglio di capelli, quando decidiamo di rinnovare il nostro look. Ci mettiamo lì e tiriamo fuori delle idee che, magari, a noi sembrano azzeccate, ma che, giudicate da un arredatore, sono grossolani errori.

Un po’ come quello di non disinfettare mai un oggetto di casa che è pieno di batteri. O di non intervenire su quello che provoca, da solo, il 50% della polvere in casa. Non basta guardare riviste o trasmissioni televisive per trasformarsi in architetto, magari volendo imitare la brava Paola Marella. Occorre seguire i consigli di chi questo lavoro lo fa da una vita e sa di quello che parla. Ad esempio, proprio Paola Marella, in Internet, ha dato dei consigli precisi che faremmo bene a seguire

Ecco i primi consigli che ha dato Paola Marella per evitare errori nell’arredare casa

Insomma, ecco i 5 errori nel cambiare l’arredamento della casa che non dovremmo più fare, grazie ai suggerimenti che la Marella dà sul sito di Facile Ristrutturare. Il primo suggerimento è quello di partire, nella ristrutturazione, da un elemento della stanza al quale non vogliamo rinunciare.

Deve essere il cuore della stanza dal quale arredare, intorno, i nuovi spazi, facendo attenzione a non mischiare gli stili. Il secondo consiglio che dà Paola Marella riguarda i colori. Bisogna fare attenzione a quelli che si scelgono.

Facciamo attenzione a non sbagliare i colori dei singoli ambienti della casa

Non tutte le stanze possono avere la stessa palette di casa. Poi, dipende anche da cosa si voglia. Per una casa giovanile, la Marella consiglia colori desaturati. Per uno stile minimal e contemporaneo, invece, puntare su tinte neutre. Infine, per una casa pop, ecco che la scelta sarà su colori più decisi, come l’ottanio.

Terzo suggerimento dato da Paola Marella riguarda l’illuminazione. La luce è fondamentale e fa un esempio preciso. Se abbiamo una parete dove il sole batte con forza, evitiamo di fissare la Tv. E basta alla unica fonte di luce, ma si deve optare per diverse opzioni, come, ad esempio, inserendo delle lampade da tavolo. O delle sospensioni con luce tenue che, in camera da letto, sostituiscano le abat-jour.

Ecco i 5 errori nel cambiare l’arredamento della casa con gli ultimi due consigli dati da Paola Marella

Sempre sul sito di Facile Ristrutturare troviamo gli ultimi due consigli dati dall’architetto e famosa conduttrice televisiva Paola Marella. Il quarto riguarda le dimensioni. Se la stanza è piccola, evitate di mettere tavoli da otto persone. Meglio una consolle allungabile.

Non da ultimo è il quinto consiglio che riguarda le tende e le decorazioni. Le tende devono rispettare, sia come colore, sia come tessuto, lo stile della vostra stanza. Ad esempio, privilegiando colori chiari per ambienti più piccoli. E non esageriamo con gli oggetti sparsi sui mobili. E che siano coerenti. In una stanza shabby chic la Marella consiglia suppellettili provenzali.