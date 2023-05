Vuoi fare un fritto croccante e asciutto? Ecco i segreti della frittura perfetta, dalla pastella alla panatura

Sogni una frittura di pesce croccante e non unta ma non sai da dove cominciare? Ogni volta che friggi i calamari ti escono gommosi e mollicci? Ecco svelato qualche segreto degli chef per una frittura spaziale!

Non c’è niente di più buono e appagante che una bella frittura di pesce da gustare con il caldo. Gamberi e calamari super croccanti accompagnati da un bel bicchiere di vino fresco e profumato. Ma ogni volta che proviamo a friggere il pesce, non riusciamo mai a trovare il giusto equilibrio. A volte è tutto gommoso, altre volte troppo bruciacchiato e altre addirittura immangiabile. Vuoi sapere cosa fare per servire delle fritture perfette che ti invidieranno tutti? Vediamo insieme qualche trucco del mestiere!

Se vuoi fare un fritto croccante e asciutto, prima pulisci bene il pesce!

Anche se sembra un piatto davvero semplice, non è per niente facile trovare la giusta croccantezza. Prima di tutto, soprattutto con i calamari, se vuoi evitare che diventino gommosi, asciugali bene. Dopo averli puliti bene ed aver eliminato ogni residuo di filamento, asciuga tutto con la carta assorbente.

Ora puoi impanarli o passarli nella pastella senza rischiare che risultino gommosi. Attenzione anche alla farina che utilizzi, se vuoi che crocchino, utilizza la farina di mais. Questi sono solo alcuni trucchi per una frittura di calamari non gommosa!

Pastella, panatura semplice o doppia?

Non sai proprio da dove cominciare? Ecco, allora partiamo dicendo che, al contrario di quel che si pensa, la pastella non va sempre bene. Utilizzando la birra o l’acqua frizzante è più leggera e ariosa, ma non si abbina a tutti gli ingredienti. Se vuoi utilizzare la pastella con il pesce, meglio farlo con i gamberi e utilizzare il panko. Ecco che così avrai una tempura croccante che si sposa a meraviglia con il gusto del gambero. Se invece stai preparando una frittura mista, meglio usare una panatura semplice con la farina. Semola per calamari e mazzancolle, farina tipo 0 per il pesce azzurro.

Per finire, attenzione all’olio che utilizzi per friggere. È questo uno degli errori più comuni che non fanno uscire bene la frittura. Usa olio di semi di arachidi, con un punto di fumo adeguato e una alta resistenza in cottura. Occhio a tirare fuori il pesce quando è dorato ed ecco la frittura croccante che desideravi!

Quindi, se vuoi fare un fritto croccante e asciutto ecco qualche dritta. Ora non ti resta che mettere in pratica questi consigli e trovare la combinazione giusta per te. Se vuoi un gusto più saporito, vai con la farina di mais, se vuoi un gusto neutro, allora vai con la semola.