Come si indossa il verde smeraldo per essere splendidamente eleganti anche d’inverno

Questa tonalità intensa e amata dagli stilisti si presta soprattutto per i mesi freddi. Ecco quattro soluzioni per esaltare il colore della speranza.

Per i mesi freddi, gli stilisti ripropongono una nuance intensa e vistosa con abbinamenti da sfoggiare in ogni occasione. Si tratta del color verde smeraldo, una tonalità intensa e naturalmente elegante, ma non facile da portare. Eppure, insieme a tocchi di nero e blu, diventa super versatile e indossabile davvero ovunque. Per l’ufficio, va benissimo il classico doppiopetto. È di grande tendenza lo spolverino scamosciato, che davvero può donare un tocco di ricercatezza e di eleganza anche alla mise più semplice.

La sera a volte può bastare un mini dress drappeggiato e sbarazzino che, però, con i giusti abbinamenti diventa raffinato e super trendy. Basta conoscere qualche trucchetto per capire come si indossa il verde smeraldo e fare una splendida figura in tutte le situazioni. Le influencer di moda e gli atelier più in vista consigliano degli outfit a volte semplicissimi ma che possono diventare indimenticabili e perfetti perfino per cerimonie e matrimoni.

Come si indossa il verde smeraldo secondo stilisti e fashion influencer

Per uno stile un po’ rétro, mutuato da Chanel, comodo ma caldo per l’inverno, si sceglierà un cappello in lana, con nastro gros grain a contrasto, rigorosamente verde smeraldo. In tinta la giacca doppiopetto, con collo a revers e tasche laterali con patta. I pantaloni saranno in tessuto spigato con pinces. Ai piedi delle décolleté in pelle nera con cinturino a T-bar. Sotto la giacca un bel top in lurex con decorazioni in pizzo. Immancabile un accessorio luminoso, magari una collana in acciaio con strass e cristalli bianchi.

Le donne più di tendenza vorranno invece ispirarsi alla collezione di Elie Saab e sfoggiare un abito monospalla in taffetà verde smeraldo, con bustino a drappeggio anteriore e gonna dalla linea svasata. Ai piedi un paio di stivali super trendy in tinta, scamosciati, alti al polpaccio, con plateau e tacco largo. Fondamentale in una mise del genere gli accessori. Orecchini placcati oro, con cristalli gialli, e orologio sempre in oro giallo con cassa verde: un abbinamento eccezionalmente elegante. Manca solo la borsa: si può optare per un modello piccolo in ecopelle, con logo anteriore.

Da sfoggiare in ogni occasione

Giorgio Armani ha proposto invece un taglio più mascolino per le sue modelle donna. La giacca sarà scamosciata, verde, a girocollo, con grandi tasche applicate ai fianchi. Sotto una blusa incrociata in raso verde, mentre i pantaloni sono a vita alta blu, multitasche, con fondo a risvolto. Ai piedi un paio di mocassini a punta in camoscio blu, con bordino più chiaro e tacco medio. Pochi accessori stavolta: borsa in ecopelle verde con stampa serpente, manico a mano e tracolla removibile.

Infine, un look più versatile ispirato alla collezione di Luisa Spagnoli. La maglia in viscosa a coste con collo alto, con la gonna lunga, in misto cotone e cinturino in tinta. Ovviamente tutto in color verde smeraldo. A dividere la figura, un bel cinturone in pelle marrone, con fibbia in metallo dorato e logo. Ai piedi degli eleganti ma comodi stivaletti con punta affusolata, in vellutino nero, catena applicata alla caviglia. Gli accessori comprenderanno anche un bel braccialetto in acciaio color giallo oro, elastico, con inserti dalle forme ovali.