Risparmiare sulla bolletta di luce e gas in modo facile è possibile seguendo 3 semplici consigli

Le bollette del gas e della luce sono lievitate e per risparmiare bisogno ridurre gli sprechi e i consumi inutili. Ma una buona cosa è informarsi anche su che tariffa si paga perché, alcune volte si hanno applicate delle tariffe molto più alte senza neanche saperlo.

Con l’arrivo della brutta stagione la preoccupazione maggiore dei consumatori italiani è quella di non ricevere una stangata sulle bollette. E si tenta in tutti i modi di risparmiare sui consumi di luce e gas per rendere le bollette il più leggero possibile. Ma per risparmiare sulla bolletta di luce e gas i consigli da seguire sono essenzialmente 3. Per prima cosa cambiare le proprie abitudini nel consumare. Come seconda cosa sceglie l’offerta più conveniente e per terza cercare, dove possibile, di modificare gli impianti. Questo per aumentarne l’efficienza.

Primo passo, ridurre i consumi

Quello che bisogna tenere presente è che il prezzo delle bollette nel nostro Paese è progressivo e aumenta con l’aumentare dei consumi. Se si consuma di più, quindi, si pagherà un maggior prezzo per ogni kWh consumato. Chi ha consumi elevati, di fatto, rientra in uno scaglione di prezzo meno conveniente.

Per avere prezzi più bassi, quindi, bisogna ridurre i consumi dell’energia e del gas. Per farlo bastano piccoli accorgimenti che tutti conosciamo come ad esempio:

spegnere la luce quando si lascia una stanza;

regolare lo scaldabagno a qualche grado in meno (in inverno massimo 60°);

accendere lo scaldabagno solo quando occorre e non lasciarlo sempre acceso;

solo quando occorre e non lasciarlo sempre acceso; utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico;

non coprire i termosifoni con tendaggi o panni da asciugare;

con tendaggi o panni da asciugare; chiudere le tapparelle delle finestre quando fa buio e le temperature calano;

eliminare tutte le fessure da cui passino spifferi dall’esterno.

Risparmiare sulla bolletta di luce e gas con tariffa conveniente e impianto efficiente

Molto spesso, poi, si resta con lo stesso fornitore più per pigrizia che per reale fedeltà. Mentre, magari, ce ne sono altri che, con il mercato libero, offrono prezzi più vantaggiosi. Ci si deve, quindi, interessare attivamente nella scelta dell’offerta migliore e più conveniente sia per la luce che per il gas. In questo modo si può arrivare a risparmiare anche un 20% in bolletta. Solo cambiando fornitore.

L’ultimo dei tre consigli è quello di rendere più efficiente il proprio impianto. E questo non significa per forza investire tanti soldi. Basta utilizzare lampadine LED invece di quelle tradizionali per iniziare a risparmiare. Se si sostituisce un elettrodomestico sceglierne uno di fascia energetica A che avrà un consumo minore.

Infine potrebbe essere molto vantaggioso installare sui termosifoni valvole termostatiche. In questo modo si potrà regolare, in ogni stanza, la temperatura che si desidera con i termosifoni. Senza dimenticare, infine, che ci sono alcune Regione che hanno predisposto speciali Bonus proprio per contrastare il caro bollette.