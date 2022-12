Non tutti sanno che l’iPhone ha un pulsante segreto che in pochi usano ed ecco dove si nasconde

Siamo convinti di conoscere il nostro cellulare alla perfezione, ma in realtà non è così, come per il pulsante segreto dell’iPhone. Ecco come trovarlo e usarlo.

Ogni tanto esce una statistica che quantifica il tempo che ogni persona dedica, giornalmente, al proprio telefonino. Quello nato, in origine, solo per telefonare, è diventato, adesso, la scatola nera dei nostri segreti. Una delle più recenti, attesta a 3 ore e 15 minuti la media quotidiana nella quale interagiamo con il nostro smartphone.

Una ricerca di Rescue Time, ad esempio, ha individuato un altro dato. Che ben il 20% della popolazione nel Mondo spenda, rispetto a questa media, ben 4 ore e mezzo in più con il cellulare.

Ci sono persone che andrebbero in ansia se non dovessero usare il telefonino

Insomma, praticamente c’è gente che, tolto il tempo dedicato al sonno e al mangiare, vive incollata al suo smartphone. Tanto che sono tante le persone che rischiano la dipendenza dal cellulare. Si tratta della nomofobia, ovvero una condizione nella quale chi sia impossibilitato a usare il telefonino va nel panico. A maggior ragione se dovesse perderlo. Insomma, una condizione psicologica da seguire con attenzione.

Tutto questo uso del telefonino potrebbe farci pensare che, in pratica, ne conosciamo ogni cosa. Che nulla ci sia nascosto e che sappiamo come usarlo, sempre. In realtà, ci sono cose che, magari, ignoriamo. Ad esempio, con WhatsApp, non tutti sanno come ascoltare messaggi audio senza farlo sapere a chi li manda. Una funzione che potrebbe farci comodo in molte situazioni. Così come non è così immediato sapere come recuperare messaggi cancellati per sbaglio su WhatsApp. Insomma, siamo convinti di saper tutto sui nostri cellulari, ma, in realtà, nascondono un Mondo.

Ecco come scoprire dove si nasconde il pulsante segreto dell’iPhone

Ad esempio, non tutti sanno che l’iPhone ha un pulsante segreto. Motivo per il quale non sono molti a usarlo ed è un vero peccato, perché potrebbe tornarci utile. E il fatto è semplice. Il pulsante, di solito, è nascosto dalla cover che protegge il nostro cellulare. Anche se si può attivare con la cover inserita. Infatti, si trova esattamente nel retro dell’iPhone.

Attenzione, però, che solo quelli più recenti ce l’hanno. Qual è questo pulsante nascosto? Esattamente, è il logo Apple presente dietro l’iPhone. Che ha un nome preciso, ovvero Back Tap. Come possiamo fare per attivarlo? Molto semplice. Dobbiamo aprire il menù Impostazioni dal nostro iPhone. A questo punto, scorriamo verso il basso fino a quando non incontriamo la voce Accessibilità.

Non tutti sanno che l’iPhone ha un pulsante segreto e per attivarlo si fa così

A questo punto, selezioniamola. Ci si aprirà il relativo menù e la voce ora che ci interessa è Tocco Posteriore che, di solito, si trova in basso. Probabilmente, è impostato su No e sarà nostro compito cliccarci sopra con il dito. A questo punto, ci si apre un menù con due opzioni: Tocco doppio e Tocco triplo.

Che possiamo attivare entrambe semplicemente selezionandole. A questo punto, l’iPhone ci chiederà cosa fare con i due e i tre tocchi. Ad esempio, possiamo scegliere che con due tocchi si attivi Siri, mentre con i tre lo sblocco del telefonino. Così, non dovremo fare altro che picchiettare dietro due o tre volte per azionare il nostro pulsante segreto. Che altri non è che una scorciatoia veloce.