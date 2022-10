Moda inverno, il cappotto comodo e caldo che torna a spopolare quest’anno

Il freddo sta arrivando ed è il momento di concentrarci sulla scelta del capospalla perfetto per l’inverno. Messi da parte blazer e giacche di pelle, ci tocca tirare fuori i cappotti più pesanti per proteggerci dal maltempo. Ma non per questo dobbiamo rinunciare ad essere chic ed eleganti, nascondendoci dentro piumini d’oca gonfi e ingombranti.

La moda del momento è proprio il ritorno di un capospalla classico che unisce comfort e stile nello stesso capo. Questa giacca-cappotto ispirata ai piloti d’aereo è la scelta giusta che ci farà sentire incredibilmente belli questo inverno. Stiamo parlando della giacca aviatore nella versione invernale con imbottitura tipo montone.

Moda inverno, il cappotto comodo e caldo stile Top Gun

Complice il ritorno di Top Gun: Maverick, ecco che dopo ben 36 anni vediamo spopolare nuovamente la giacca aviatore. È stupenda nel classico colore testa di moro con imbottitura in bella vista sul colletto e sul revers. Esterno in pelle o similpelle, con le incrinature tipiche di questo tessuto che danno un’aria misteriosa. A seconda dei gusti possiamo sceglierlo sui colori più tenui del panna oppure optare per un più classico nero. Il dettaglio della cinghia regolabile rende la giacca aviatore ideale per outfit più casual ma anche più eleganti.

Il prezzo di questo capo è variabile, tutto dipende dalla composizione e ovviamente dal brand scelto. È possibile trovarne di molto economici, intorno ai 60 euro, optando per un tessuto similpelle e imbottitura sintetica. Se pensiamo che il tessuto sintetico non sia caldo come il vero montone, possiamo indossarlo sopra un cardigan. Sono tanti i modelli di tendenza estremamente caldi tra cui possiamo scegliere.

5 idee per abbinarlo in versione chic e raffinata

Ma come possiamo abbinarlo per creare dei look ad effetto che faranno girare tutti quando entriamo in una stanza? Pantalone in pelle nero e bikers sono sicuramente perfetti per uno stile alla moda e più casual. Se vogliamo davvero stupire indossiamolo con pantaloni sartoriali alla caviglia e con gli intramontabili mocassini. Questo look è perfetto per uomini e per donne che dettano le tendenze, piuttosto che seguirle. Le donne più rock’n’roll possono indossarlo sopra un abito lungo satinato o svolazzante. Altrimenti, se vogliamo completare il look da pilota aviatore possiamo abbinarci un pantalone cargo sui toni del verde oliva. Ma grazie alla sua versatilità e comodità, la giacca aviatore sta benissimo anche sopra un jeans scuro con stivali alti. L’effetto gamba chilometrico è assicurato, grazie al gioco di proporzioni dato dalla giacca corta in vita.

Insomma, è questa una delle tendenze più diffuse della moda inverno, il cappotto comodo e caldo che piace a tutti. Possiamo controllare nell’armadio, chiedere ai nostri genitori o cercarlo nei negozi vintage. Non importa che sia un po’ più grande, la vestibilità oversize è ormai uno dei punti fermi della moda recente.