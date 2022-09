Come si fanno le alici marinate con l’aceto, il limone e le patate

Le alici sono un pesce azzurro molto nutriente e ricco di proteine nobili e vitamine. Sono confuse con le sardine, da cui si distinguono per alcune caratteristiche facilmente individuabili.

Nella nostra tradizione si cucinano in tanti modi. In molti le preparano indorate e fritte, altri le cucinano in padella secondo l’uso napoletano e altri ancora preferiscono farle al forno. In questa guida vedremo invece come si fanno le alici marinate con l’aceto.

Prima di procedere, raccomandiamo di usare solamente alici sottoposte ad abbattimento, onde evitare di correre rischi per la propria salute.

Cos’è la marinatura?

Si tratta di una tecnica che permette di insaporire il pesce, la verdura e la carne. Molto noto, ad esempio, è il pollo marinato con limone e spezie, cui talvolta si aggiunge anche un po’ di yogurt bianco.

Per la marinatura in genere si usano tre diversi tipi di ingredienti: uno oleoso o grasso, uno aromatico e uno acido.

Come si fanno le alici marinate con l’aceto e il limone

Nel nostro caso useremo aceto, limone, menta, aglio e un po’ di peperoncino. Preparare le alici marinate è molto semplice, basta seguire i pochi passi che elencheremo. Prima di tutto, però, vediamo quali dosi di ingredienti serviranno.

Ingredienti per 4 persone

500 g di alici sottoposte ad abbattimento;

250 g di aceto bianco;

aglio;

peperoncini;

sale;

olio extravergine di oliva;

foglie di menta.

Procedimento

Il primo passo è pulire le alici. Bisogna eliminarne le interiora e la testa. Fatto ciò, sciacquarle e praticare un taglio lungo il loro ventre. Aprirle e rimuovere la lisca. Mettere le alici in un contenitore con la parte da cui si è rimossa la lisca rivolta verso l’alto. Prendere l’aceto e usarlo per ricoprirle. Quindi, lasciarle riposare per circa 2 ore.

Trascorso questo lasso di tempo, scolarle e metterle su un piatto. Spostarne una parte in una pirofila e ricoprirla con del sale e con un trito di menta, aglio e peperoncino. Aggiungere un filo di olio. Quindi aggiungere le restanti alici e ripetere il procedimento.

A esaurimento ingredienti, ricoprire il tutto con un altro filo di olio extravergine di oliva. Lasciar insaporire in frigorifero per mezza giornata. Ecco come si fanno le alici marinate con l’aceto in pochi semplici passi.

Sostituire l’aceto bianco nella marinatura

Se non si ama il sapore che l’aceto dà alle alici, è possibile utilizzare solamente il limone. In questo caso, per insaporirle si può usare l’origano al posto della menta e le si può servire con un po’ di pomodorini tagliate a dadini per dargli più sapore. Se non si gradisce molto il limone e si vuole che le alici abbiano un sapore più delicato di quello dato all’aceto bianco, è allora possibile utilizzare l’aceto di mele.

Preparare le alici marinate con aceto di mele e patate

Ingredienti per 4 persone

400 g di alici sottoposte ad abbattimento;

patate;

1 cipolla di tropea;

menta;

sale;

olio extravergine di oliva;

aceto di mele.

Procedimento

Pulire le alici e metterle a riposare in una terrina, dopo averle ricoperte di aceto di mele. Aggiungere un po’ di sale. Scolare le alici e ricoprirle con dell’olio extravergine di oliva. A parte, mettere la cipolla di tropea pulita e tagliata a riposare nell’aceto di mele. Attendere 30 minuti per le alici e 1 ora per la cipolla. Durante questo lasso di tempo, pulire e lessare le patate.

Fatto ciò, non resta che impiattare le alici marinate con aceto di mele e patate. Mettere la cipolla sulle patate e disporvi attorno, a raggiera, le alici marinate. Aggiungere un filo di olio extravergine di oliva e insaporire con un po’ di menta.

Le alici sono un pesce magro?

Molte persone si pongono questa domanda. La risposta è positiva. Le alici sono un pesce magro e cioè con una bassa quantità di grasso. Non risulta però tra i più magri in assoluto, tra i quali ci sono lo scorfano, il nasello, i gamberi freschi e molti altri pesci.

Le donne in gravidanza possono mangiare le alici marinate?

Assolutamente no, perchè sono crude e quindi potrebbero avere batteri o vermi pericolosi.

Per lo stesso motivo, sono sconsigliate quelle sott’olio e quelle sotto sale.

