Nel linguaggio comune, ci si riferisce indifferentemente ad alici, acciughe e sardine. Proprio per questo potrebbe essere utile o interessante capire come distinguerle. Anche per evitare malintesi quando ci si reca dal pescivendolo. La grande somiglianza tra l’aspetto delle alici e quello delle sardine rende molto facile la confusione. Le diversità sono facilmente riconoscibili ad occhio nudo, purché si sappia quali sono. Ecco la differenza tra alici, acciughe e sardine per non confonderle mai più.

Facciamo chiarezza: l’alice e l’acciuga sono lo stesso pesce

Con questi due termini ci si riferisce sempre alla specie Engraulis encrasicolus, parte della famiglia degli Engraulidi, pesci caratterizzati dal muso sporgente rispetto alla bocca. Ciò che cambia è il loro metodo di conservazione.

Nel primo caso ci si riferisce a questo pesce sfilettato e conservato sott’olio. Nel secondo, conservato intero sotto sale. A volte, sul banco del pesce vengono distinte in base al ciclo biologico: le alici sono più di dimensione più piccola e ancora giovani, le acciughe più adulte e grandi.

Il caso della sardina, invece, è diverso, trattandosi di un altro pesce.

La sardina (Sardina pilchardus) o sarda appartiene invece alla famiglia dei Clupeidi, di cui fanno parte anche le aringhe e le alose. Anche in questo caso c’è una specifica terminologica da fare. Si parla di sardina quando il pesce è fresco, sardina se è sott’olio.

Comunque lo si chiami, il suo aspetto ricorda molto quello dell’alice. Proprio per questo è importante sapere come distinguerle. La prima caratteristica cui prestare attenzione sono la forma e la lunghezza del pesce.

Le alici hanno un corpo più affusolato e piccolo e le loro squame hanno sfumature dorate. Le sardine raggiungono anche i 25 cm di lunghezza, sono più tozze e le squame hanno sfumature rossastre. Le prime hanno il muso appuntito, le seconde imbronciato, poiché la mascella superiore è più lunga rispetto a quella inferiore.

Sono entrambi pesci azzurri

Ora che conosciamo le loro differenze, ecco ciò che le accomuna: la loro appartenenza alla categoria dei pesci azzurri, noti per il loro alto valore nutritivo. Proprio durante questo mese conviene mangiare sia sardine che alici e acciughe, poiché fanno parte del pesce che bisogna comprare ad agosto se si vuole risparmiare e mangiarne di qualità maggiore. In generale, tutto quanto il pesce è molto importante per un’alimentazione equilibrata, anche se in pochi mangiano il numero di porzioni di pesce a settimana caldamente consigliato dagli esperti.